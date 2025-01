Le Sénat vote pour la suppression du budget du service national universel

Le Sénat a voté jeudi 16 janvier au soir pour supprimer les crédits budgétaires alloués au déploiement du service national universel (SNU), estimant sa généralisation "ni possible ni souhaitable", contre l'avis du gouvernement qui continue de défendre ce dispositif-phare d'Emmanuel Macron malgré une opposition massive au Parlement. Une alliance des voix de gauche et de droite lors de l'examen du budget de la jeunesse au Sénat n'a pas fait un pli.

Les sénateurs ont adopté très largement un amendement construit de manière transpartisane pour supprimer la quasi-intégralité du budget du SNU (100 millions d'euros), choisissant de rediriger la majorité de ces crédits (80 millions d'euros) vers le budget des Sports, en nette baisse après les Jeux olympiques.

"Après cinq ans d'expérimentation, le SNU n'apporte pas une plus-value suffisante en comparaison des autres politiques d'engagement de la jeunesse pour justifier la poursuite de son déploiement", a affirmé le rapporteur socialiste Eric Jeansannetas.

Il a notamment ciblé la difficulté pour trouver "suffisamment de centres pour accueillir l'ensemble des jeunes" et surtout le coût "faramineux" de la généralisation, estimé entre 3,5 et 5 milliards d'euros par an par la Cour des comptes, elle aussi très sévère.

- "Des évolutions pour la rentrée scolaire" -

La ministre des Sports et de la Jeunesse, Marie Barsacq, s'est opposée à cette suppression, estimant "pas opportun de sacrifier le SNU au profit du sport". Tout en reconnaissant des imperfections, elle a affirmé qu'un "groupe de travail interministériel" sera chargé de proposer "des évolutions pour la rentrée scolaire".

À l'automne, la commission des Finances de l'Assemblée nationale avait elle aussi voté pour la suppression du SNU dans le budget, ce qui assure une très large majorité parlementaire pour l'abandon de ce dispositif... Sauf à passer en force via le 49.3 ou faire des concessions, le gouvernement aura donc probablement beaucoup de mal à maintenir cette création d'Emmanuel Macron dans son budget.

Promesse de campagne du chef de l'Etat, le SNU, lancé en 2019, devait être généralisé aux 15-17 ans à la rentrée 2026, selon les promesses de l'ex-Premier ministre Gabriel Attal.

Il comporte une "mission d'intérêt général" et un "séjour de cohésion" comprenant des activités sportives, culturelles et intellectuelles, avec des journées qui débutent par la "levée des couleurs" (drapeau et hymne national) et port de l'uniforme.

