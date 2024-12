Législatives en Irlande: les partis de centre-droit en bonne voie pour rester au pouvoir

Les deux partis de centre-droit Fianna Fail et Fine Gael semblent bien partis dimanche pour se maintenir au pouvoir en Irlande, à l'issue d'une première phase du décompte des voix des élections législatives.

Après le premier tour du décompte des voix, le Fianna Fail du vice-Premier ministre Micheal Martin est en tête avec 21,69% des voix, devant le Fine Gael du Premier ministre Simon Harris (20,78%).Le parti nationaliste de gauche Sinn Fein, donné en tête avec une courte avance par un sondage de sortie des urnes, est en troisième position avec 18,56% des suffrages.Si du fait d'un complexe mode de scrutin, les équilibres pourraient encore bouger, la reformation d'un gouvernement de coalition autour des deux partis centristes se profile.A ce stade, ils ont remporté 23 des 44 sièges déjà attribués sur les 174 que compte la chambre basse du Parlement, tandis que le Sinn Fein, mené par Mary Lou McDonald, en compte lui 9.Pour former une majorité, un parti ou une coalition doit réunir au moins 88 sièges.Durant la courte campagne, le Fianna Fail et le Fine Gael ont rejeté toute alliance avec le Sinn Fein, ancienne aile politique du groupe paramilitaire Armée républicaine irlandaise (IRA) qui a affronté les Britanniques durant les décennies de Troubles en Irlande du Nord.Lors du précédent scrutin en 2020, le Sinn Fein avait obtenu le plus de voix, mais échoué à bâtir une coalition.Les deux partis de centre droit vont aussi devoir trouver de nouveaux alliés, leur ancien partenaire du parti Vert enregistrant un net recul.Selon les médias locaux, ils pourraient se tourner vers le Labour ou les indépendants pour former une nouvelle coalition, une fois les résultats définitifs connus, probablement en début de semaine prochaine.Le Fianna Fail et le Fine Gael se succèdent au gouvernement depuis l'indépendance de l'Irlande vis-à-vis du Royaume-Uni en 1921. Celui des deux qui obtiendra le plus grand nombre de sièges pourra revendiquer le poste de Premier ministre, occupé depuis avril dernier par Simon Harris.Le nouveau parlement doit siéger à partir du 18 décembre, mais la formation d'un nouveau gouvernement pourrait attendre le début de l'année prochaine.