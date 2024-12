Législatives en Irlande: les partis de centre-droit en bonne voie pour rester au pouvoir

Les deux partis de centre-droit Fianna Fail et Fine Gael semblent bien partis dimanche pour se maintenir au pouvoir en Irlande, à mi-chemin du dépouillement des votes des élections législatives, qui laisse augurer de longues concertations pour former un nouveau gouvernement.

Sur les 90 sièges déjà attribués sur les 174 que comptent la chambre basse du Parlement, le Fianna Fail du vice-Premier ministre Micheal Martin en a remporté 23, et le Fine Gael du Premier ministre Simon Harris 22.Le parti nationaliste de gauche Sinn Fein, mené par Mary Lou McDonald et donné en tête avec une courte avance par un sondage de sortie des urnes vendredi, se trouve en troisième position avec 21 sièges à ce stade.La participation s'est révélé historiquement basse à 59,7%, du jamais vu depuis au moins 1923, selon les médias locaux.Si du fait d'un complexe mode de scrutin, les résultats définitifs ne sont pas attendus avant les prochains jours, la reformation d'un gouvernement de coalition autour des deux partis centristes se profile.Pour former une majorité, un parti ou une coalition doit réunir au moins 88 sièges."Le centre a tenu bon", s'est réjoui dimanche Paschal Donohoe, un des ténors du Fine Gael, lui-même réélu. "Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire", a-t-il ajouté.Le futur gouvernement devra s'atteler aux défis que connaît l'Irlande et ses 5,4 millions d'habitants. Malgré son économie prospère, reposant sur une taxation avantageuse qui attire les investissements étrangers, le pays traverse une crise du logement et du coût de la vie. L'immigration a également été l'un des thèmes majeurs durant la campagne.Avant le scrutin, le Fianna Fail et le Fine Gael ont rejeté toute alliance avec le Sinn Fein, ancienne aile politique du groupe paramilitaire Armée républicaine irlandaise (IRA) qui a affronté les Britanniques durant les décennies de Troubles en Irlande du Nord.Lors du précédent scrutin en 2020, le Sinn Fein avait obtenu le plus de voix, mais échoué à bâtir une coalition.- "Tenu bon" -"C'est la même situation qui va continuer", a réagi auprès de l'AFP depuis Dublin Michael O'Kane, un ingénieur de 76 ans en semi-retraite, regrettant le statu quo. "Le gouvernement a besoin d'un changement radical pour traiter les gros problèmes comme le logement ou la santé", a-t-il ajouté.Joe Cogan, retraité de 91 ans, ne se dit "pas très enthousiasmé" par l'élection, ni surpris par la perspective d'un maintien au pouvoir des centristes car "j'avais le sentiment que les choses se passaient plutôt bien".Les deux partis de centre-droit vont toutefois sans doute devoir trouver de nouveaux alliés, leur ancien partenaire du parti Vert enregistrant un net recul.Selon les médias locaux, ils pourraient se tourner vers le Labour ou les indépendants pour former une nouvelle coalition, une fois les résultats définitifs connus, probablement en début de semaine prochaine.Sans écarter une éventuelle alliance avec les centristes, la cheffe du Labour Ivana Bacik a toutefois affirmé que sa priorité était de "construire une plateforme à gauche".Le Fianna Fail et le Fine Gael se succèdent au gouvernement depuis l'indépendance de l'Irlande vis-à-vis du Royaume-Uni en 1921. Celui des deux qui obtiendra le plus grand nombre de sièges pourra logiquement revendiquer le poste de Premier ministre, occupé depuis avril dernier par Simon Harris.Mais le chef de file du Fianna Fail, Micheal Martin, réélu dans son fief de Cork, a jugé qu'il y a "peu d'intérêt" à ce stade à discuter du futur gouvernement tant que le décompte n'est pas finalisé."Je pense qu'il y a la possibilité de s'entendre", a-t-il ajouté auprès de journalistes qui l'interrogeaient sur le niveau de confiance entre son parti et le Fine Gael.Le nouveau parlement doit siéger à partir du 18 décembre.