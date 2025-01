Les "100 plus gros narcotrafiquants" détenus isolés dans "une prison de haute sécurité" à l'été, annonce Darmanin

Les "cent plus gros narcotrafiquants" qui poursuivent leur activité criminelle depuis leur cellule seront isolés dans "une prison de haute sécurité" à l'été, a annoncé dimanche sur LCI le ministre de la Justice Gérald Darmanin.

Les "cent plus gros narcotrafiquants" qui poursuivent leur activité criminelle depuis leur cellule seront isolés dans "une prison de haute sécurité" à l'été, a annoncé ce dimanche 12 janvier sur LCI le ministre de la Justice Gérald Darmanin.

Mise en place d'une nouvelle prison de haute sécurité : "On va commencer par isoler les 100 premiers" plus grands narcotrafiquants, "puis on fera les 200 suivants, puis [de nouveau] les 200 suivants...", explique le ministre de la Justice @GDarmanin.



"Nous allons prendre une prison française, on va la vider des personnes qui y sont et on y mettra, puisqu'on l'aura totalement isolée, totalement sécurisée avec des agents pénitentiaires particulièrement formés, anonymisés" les "cent plus gros narcotrafiquants", a développé le garde des Sceaux, sans préciser quel serait cet établissement pénitentiaire.

- "Puis on fera les 200 suivants" -

Mais le ministre ne compte pas s’arrêter là. "On va commencer par isoler les 100 premiers" plus grands narcotrafiquants, "puis on fera les 200 suivants, puis [de nouveau] les 200 suivants…", a-t-il ajouté sur le plateau de LCI.

"Ce ne sera pas un isolement classique mais un isolement inspiré du modèle appliqué aux plus grands terroristes que nous avons arrêtés. Aucun d’entre eux ne peut commander des attentats djihadistes", avait-il expliqué début janvier au Parisien. "Je suis dans un moment contraint. Chaque jour compte. Sans moyens, sans loi supplémentaire et sans construire une place de prison supplémentaire, je veux d’abord faire le choix de me concentrer sur les détenus qui dirigent les trafics et commandent des assassinats", avait-il poursuivi.

AFP