Les démêlés judiciaires de Trump, prélude d'une campagne explosive

La prochaine élection présidentielle américaine n'aura lieu qu'en novembre 2024, mais la campagne s'annonce déjà explosive.

Donald Trump, favori des primaires républicaines et quatre fois inculpé, devra probablement jongler entre meetings politiques et rendez-vous au tribunal.

L'ancien président, qui espère reconquérir par les urnes la Maison Blanche, est poursuivi pour avoir tenté de manipuler ce même processus électoral en 2020. Lui assure que toutes ces affaires ne sont qu'un complot fomenté par le président démocrate Joe Biden - son probable adversaire en 2024 - pour lui barrer la route.

"Comment mon rival politique Joe-la-Crapule peut-il me traîner en justice pendant une campagne électorale que je gagne haut la main?", a déclaré Donald Trump lors d'un meeting dans le New Hampshire (nord-est).

Cela "m'oblige à consacrer du temps et de l'argent à des choses sans rapport avec la campagne", a-t-il assuré.

Mais, même s'il s'en plaint, Donald Trump a réussi à tourner ces poursuites à son avantage en les utilisant pour lever des fonds auprès de ses partisans. Et, à l'en croire, elles ne font que renforcer sa popularité.

"A chaque fois qu'ils m'inculpent, on décolle dans les sondages", s'est félicité le septuagénaire. Cela semble être généralement vrai, en tout cas chez ses fidèles soutiens.

Pour Jordan Tama, professeur à l'American University, les procès à venir vont "certainement compliquer la campagne de Trump".

"Il va peut-être devoir renoncer à des événements de campagne pour participer aux procédures judiciaires" et consacrer une partie de son budget aux factures d'avocat, affirme-t-il.

Mais, d'un point de vue purement politique, il n'est pas certain que ces poursuites bousculent le déroulé et l'issue des élections, selon Jordan Tama. "Le classement des principaux candidats n'a pratiquement pas changé", rappelle-t-il.

- Avalanches d'affaires -

L'an prochain, le calendrier de Donald Trump s'annonce en tout cas chargé. Il a été inculpé lundi par la justice de Géorgie pour avoir tenté d'obtenir l'inversion du résultat de l'élection de 2020 dans cet Etat. La date du procès n'a pas encore été fixée.

Cette procédure en rejoint une autre, plus large, sur ses manoeuvres présumées pour manipuler l'issue du scrutin dans sept Etats cruciaux, dont la Géorgie. Dans cette affaire fédérale, le procureur spécial a proposé un procès dès janvier 2024, quelques jours avant le coup d'envoi des primaires républicaines.

En mars, Donald Trump devra s'expliquer devant la justice de l'Etat de New York sur des fraudes comptables liées à l'achat du silence d'une actrice de films X avant la présidentielle de 2016.

Et il sera de retour au tribunal en mai, à six mois de l'élection présidentielle, cette fois pour son traitement présumé désinvolte de documents classifiés.

- Indécis -

Pour l'heure, les rivaux républicains de Donald Trump se gardent de critiquer trop fermement ses démêlés, de peur de froisser sa base.

"Le consensus est, qu'à un moment, les républicains comprendront que Trump est lesté d'affaires qui le handicapent de plus en plus et que la défaite face aux démocrates devient plus probable", analyse Larry Sabato, politologue de l'Université de Virginie.

"Sauf que c'est ce que tout le monde prédit, et que, pour l'instant, ça ne s'est pas produit."

Jordan Tama considère que la plupart des Américains ont déjà un avis tranché sur Donald Trump.

"Ceux qui le soutiennent le feront quoi qu'il se passe dans les tribunaux" et "ceux qui ne l'aiment pas continueront à ne pas l'aimer", avance l'expert.

Si l'ancien président conquiert l'investiture républicaine, l'élection pourrait se jouer sur un petit nombre d'électeurs indécis.

Pour eux, "les procédures judiciaires nuiront à Trump, car elles rappellent ses graves faiblesses en tant que personne et en tant que dirigeant", estime Jordan Tama.

"Mais il n'est pas du tout certain que cela détermine le résultat", rappelle-t-il. "L'élection reposera aussi probablement sur d'autres facteurs, comme l'économie, qui influence souvent l'issue des scrutins."



AFP