Les Etats-Unis frappés par une tempête hivernale meurtrière

Une grande partie des Etats-Unis a encore été frappée mercredi par de fortes intempéries de pluie et de neige apportées par une tempête hivernale qui a déjà fait cinq morts et privé des centaines de milliers de foyers d'électricité.

"Un front arctique puissant descend vers le sud depuis le Canada mercredi, et cela annoncera l'arrivée des températures les plus basses jusque-là cette saison pour la région des plaines du nord, avec des températures en-dessous des -18°C" dans plusieurs Etats du centre proches du Canada, a averti le service météorologique national, le NWS.Le thermomètre descendra également en-dessous de 0°C jusque dans l'Oklahoma, dans le sud du pays, d'ici vendredi, a-t-il ajouté dans un communiqué.Le NWS prévoit en outre d'importantes inondations le long de la côte Atlantique.Au moins trois personnes ont été tuées du fait de la tempête dans le sud du pays, selon les autorités locales. Une octogénaire dans l'Alabama a ainsi perdu la vie lorsqu'une tornade a arraché son mobil-home, le retournant plusieurs fois, selon les autorités du comté de Houston.Deux autres personnes ont été tuées dans le nord du pays, dans des accidents de la route expliqués en partie par les conditions météorologiques.- Blizzard -Dans une interview à un média local, le gouverneur du New Jersey Phil Murphy avait imploré les habitants de ne pas sous-estimer la tempête, la qualifiant d'"inhabituelle".Des tornades ont frappé le sud-est, notamment la Floride, où le gouverneur Ron DeSantis a placé 49 comtés en état d'urgence. Des images filmées au moyen d'un drone ont montré des arbres couchés à terre et des bâtiments au toit arraché.Plus de 400.000 foyers et commerces sont restées sans électricité mercredi, principalement dans l'est du pays, selon le site de suivi Poweroutage.us, en baisse cependant par rapport au chiffre de la veille, qui avoisinait les 900.000 foyers et commerces privés de courant.Dans le nord-ouest des Etats-Unis, la tempête hivernale "continuera d'entraîner aujourd'hui de fortes chutes de neige" à travers plusieurs chaînes montagneuses, a averti le NWS, tandis que des "conditions de blizzard persisteront le long de la côte occidentale de l'Alaska".Ces intempéries ont eu en outre un fort impact sur le trafic aérien, avec plus de 650 vols annulés et plus de 10.000 retardés mercredi au départ ou à l'arrivée des Etats-Unis, selon le site FlightAware.com.L'avion de la vice-présidente Kamala Harris, Air Force 2, avait également dû faire un détour mardi pour atterrir plus loin de la côte.