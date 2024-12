Les maillots de l'OM portés en Coupe de France mis aux enchères pour Mayotte

Les maillots portés par les joueurs de l'OM dimanche en Coupe de France contre Saint-Etienne seront vendus aux enchères afin de venir en aide aux sinistrés de Mayotte, ravagée la semaine dernière par le cyclone Chido, a annoncé samedi le club marseillais (Photo : AFP)

"Les fonds collectés sur notre plateforme partenaire MatchWornShirt seront reversés (...) au Secours populaire français qui intervient sur place avec ses partenaires associatifs locaux", a expliqué l'OM dans un communiqué après avoir annoncé que les maillots portés par les joueurs marseillais dimanche en Coupe de France contre Saint-Etienne seront vendus aux enchères pour venir en aide aux sinistrés de Mayotte.

"L'Olympique de Marseille et Mayotte partagent une longue histoire commune, notamment marquée par la présence de nombreux supporters olympiens sur place mais aussi le passage en bleu et blanc dans les années 2000, de Toifilou Maoulida", a ajouté le club marseillais.

Attaquant de l'OM de 2006 à 2007, mais aussi de Rennes, Montpellier ou Monaco, Maoulida est né à Mayotte. Keyliane Abdallah, l'un de ses neveux, qui a également grandi entre Mayotte et Marseille, fait actuellement partie de l'effectif de l'OM. C'est également le cas de Raimane Daou, né à Mayotte et international pour les Comores, l'archipel voisin de Mayotte, au large de l'Afrique de l'Est.

"Le président, Pablo Longoria, et toutes les composantes du club, apportent tout leur soutien au peuple outre-mer ainsi qu'aux proches de ces deux joueurs, touchés par cette situation tragique, et s'associent à la douleur de toutes les victimes et de leurs familles", a ajouté le club phocéen.

Une semaine après le passage du cyclone Chido, le bilan provisoire s'élève à 35 morts et quelque 2 500 blessés, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Mais "il est vraisemblable qu'il y ait beaucoup plus de victimes", a reconnu le président de la République Emmanuel Macron, rappelant qu'une mission avait été diligentée pour établir un bilan exact.



