ONU : les méthodes de guerre d'Israël "correspondent à un génocide"

Les méthodes de guerre employées par Israël dans la bande de Gaza "correspondent aux caractéristiques d'un génocide", affirme jeudi un Comité spécial de l'ONU chargé d'enquêter sur les pratiques israéliennes.

Le Comité met en exergue les "pertes civiles massives et les conditions imposées aux Palestiniens sur place mettant leur vie en danger intentionnellement", dans un rapport qui doit être présenté lundi à l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Mardi déjà, la "cruauté quotidienne" subie par la population de la bande de Gaza assiégée et bombardée par Israël avait été dénoncée par une haute responsable de l’ONU. Des actes qui rappellent, selon elle, "les crimes internationaux les plus graves".

"Nous avons condamné les morts, les destructions et la déshumanisation des civils de Gaza qui ont été chassés de chez eux, privés de leur sentiment d’appartenance et de leur dignité, forcés de regarder des membres de leur famille être tués, brûlés et enterrés vivants", a déclaré devant le Conseil de sécurité de l’ONU Joyce Msuya, cheffe par intérim du bureau des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha).

"Les mots enfant blessé, pas de famille survivante ont été écrits sur les bras d’enfants blessés. La plus grande partie de Gaza est désormais un champ de ruines, a-t-elle ajouté, soulignant aussi la progression de la faim." Nous sommes témoins d’actes qui rappellent les crimes internationaux les plus graves", a-t-elle estimé.

"La dernière offensive d’Israël qui a commencé le mois dernier dans le nord de Gaza représente une version intensifiée, extrême et accélérée des horreurs de l’année qui vient de passer", depuis le début des représailles israéliennes à l’attaque du Hamas du 7 octobre 2023, a encore dénoncé la responsable onusienne.

"La cruauté quotidienne que nous voyons à Gaza semble ne pas avoir de limite" et les conditions de vie dans le territoire palestinien "ne sont pas adaptées à la survie humaine", a-t-elle martelé.

- Nettoyage ethnique -

La présentation de ce rapport coïncide avec la publication d'un autre rapport, celui de l'ONG Human Rights Watch. Selon elle, Israël commet le "crime de guerre" de "transfert forcé" de civils à Gaza.

"Human Rights Watch a rassemblé des preuves selon lesquelles des responsables israéliens (...) commettent le crime de guerre de transfert forcé" de civils, indique le rapport.

Selon HRW, les "actions d'Israël semblent également correspondre à la définition du nettoyage ethnique" dans les zones où l'armée a sommé les Palestiniens de partir et où ils ne pourront pas revenir.

Les autorités israéliennes affirment appeler les habitants de pans entiers du territoire à évacuer en raison d'impératifs militaires et disent ainsi participer à la protection des civils.

"Israël devrait démontrer dans chaque cas que le déplacement de civils est la seule option possible" pour se conformer au droit international humanitaire, note Nadia Hardman. "Israël ne peut pas simplement s'appuyer sur la présence de groupes armés pour justifier le déplacement de civils", poursuit-elle.

Le porte-parole de HRW pour le Moyen-Orient, Ahmed Benchemsi, ajoute que « rendre systématiquement inhabitable des grandes parties de Gaza » constitue « un nettoyage ethnique ».



En octobre, l’ONU a chiffré à 1,9 million les Gazaouis déplacés par la guerre. La population totale était estimé à quelque 2,4 millions d’habitants au début de la guerre.

Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas à Gaza a annoncé jeudi un nouveau bilan de 43.736 morts dans le territoire palestinien depuis le début de la guerre avec Israël il y a plus d’un an.

www.imazpress.com avec l'AFP