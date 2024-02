Les poursuites abandonnées contre Greta Thunberg à son procès pour une action à Londres

L'égérie mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique Greta Thunberg a remporté vendredi son procès à Londres, où elle était jugée pour trouble à l'ordre public lors d'une manifestation contre l'industrie des hydrocarbures en octobre dernier.

Dans ce nouveau procès en Europe contre la militante suédoise de 21 ans, le juge de la Westminster Magistrates Court du centre de la capitale britannique a décidé d'abandonner les poursuites, reprochant à la police une répression excessive.Au total, 26 militants avaient été interpellés le 17 octobre dernier pour avoir perturbé l'accès à l'Energy Intelligence Forum, une conférence qui réunissait les principales compagnies pétrolières et gazières dans un hôtel de luxe de la capitale britannique.Greta Thunberg était poursuivie pour ne pas s'être pliée à l'injonction de la police londonienne de ne pas bloquer l'accès à l'hôtel où se déroulait ce rassemblement.Mais le juge John Law a estimé que les conditions d'exercice de la manifestation ont été "imposées de manière déraisonnable" par la police aux militants présents sur les lieux, et que d'autres mesures "étaient disponibles et auraient pu être mises en place".Par conséquence, "quiconque n'ayant pas respecté ces règles n'a pas commis d'infraction", a-t-il ajouté.Lors d'une précédente audience en novembre, Greta Thunberg avait plaidé non coupable, comme les quatre autres militants qui comparaissaient avec elle, et qui ont aussi vu les poursuites à leur encontre abandonnées vendredi. Elle risquait une amende maximale de 2.500 livres (près de 3.000 euros).Libérée sous contrôle judiciaire après son arrestation, elle avait dès le lendemain pris part à une nouvelle manifestation devant l'hôtel cinq étoiles, avec des centaines d'autres personnes."Même si c'est nous qui nous tenons ici, (...) des militants de l'environnement et des droits humains partout dans le monde sont poursuivis (...) pour avoir agi en conformité avec la science. Nous devons nous souvenir de qui est le vrai ennemi", avait déclaré Greta Thunberg à la presse jeudi en quittant la Westminster Magistrates Court après la première journée d'audience.Peu après, accompagnée de militants du groupe Extinction Rebellion (XR), elle s'était invitée à une conférence sur les prévisions scientifiques organisée par le Science Museum de Londres et avait interpellé des responsables du musée sur l'un de ses sponsors, le conglomérat Adani, notamment actif dans le charbon, selon un communiqué de XR.- Poursuites "ridicules" -"Le verdict d'aujourd'hui (vendredi) est une victoire pour la liberté de manifester. Il est ridicule que de plus en plus de militants du climat se retrouvent devant la justice pour avoir exercé pacifiquement leur droit de manifester, alors que les géants des énergies fossiles, comme Shell, sont autorisés à faire des milliards de bénéfices en vendant des énergies fossiles destructrices pour le climat", a réagi l'ONG Greenpeace dans un communiqué.Au Royaume-Uni, le gouvernement du Premier ministre Rishi Sunak s'est attiré la colère des militants écologistes, d'une partie de la classe politique et même de son propre camp pour ses revirements sur des mesures phares de sa politique climatique.Il est notamment critiqué pour avoir décidé d'accorder de nouveaux permis d'exploitation de gisements d'hydrocarbures en mer du Nord.Des groupes écologistes comme Just Stop Oil ou Extinction Rebellion ont multiplié les actions pour dénoncer cette politique.Très hostiles à ces mouvements, le gouvernement a durci la législation pour les punir plus sévèrement et les dissuader de passer à l'action.Greta Thunberg, qui a acquis une notoriété mondiale avec ses "grèves de l'école pour le climat" entamées à l'âge de 15 ans en Suède, prend régulièrement part à de telles manifestations.En octobre, elle avait reçu une amende pour le blocage du port de Malmö en Suède.Le week-end dernier, elle a participé à une marche dans le sud de l'Angleterre contre l'agrandissement de l'aéroport de Farnborough, principalement utilisé par des jets privés.