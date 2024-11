Liam Payne : l’ex-chanteur des One Direction avait consommé cocaïne, alcool, et antidépresseurs avant sa mort

Le chanteur des One Direction, Liam Payne, retrouvé mort le 16 octobre après être tombé du balcon de sa chambre d’hôtel de Buenos Aires, en Argentine, avait consommé cocaïne, alcool, et antidépresseurs avant son décès, a fait savoir le parquet argentin à l’AFP, ce jeudi 7 novembre.

"Les résultats des études toxicologiques, déjà communiqués à sa famille, ont révélé que, dans les moments précédant sa mort et pendant au moins ses dernières 72 heures, Payne présentait dans son organisme une poly consommation d’alcool, de cocaïne et d’antidépresseur", indique le parquet dans un communiqué, précisant que trois personnes ont été inculpées pour vente de stupéfiants et abandon de personne vulnérable.

Dans le détail, sans préciser les noms des personnes impliquées, le parquet a précisé que celle qui accompagnait quotidiennement Liam Payne durant son séjour à Buenos Aires est inculpée pour "abandon de personne suivi de mort", un délit puni de 5 à 15 ans de prison, et de fourniture de stupéfiants.

Un employé de l’hôtel "doit répondre d’avoir fourni à deux reprises de la cocaïne à Liam Payne pendant son séjour", et une troisième personne est "inculpée pour avoir fourni à deux reprises des stupéfiants à deux moments différents le 14 octobre".

- "Payne n’était pas pleinement conscient" -

Le parquet a également confirmé les premiers résultats de l’autopsie suggérant que les blessures sur le corps de la victime étaient compatibles avec celles d’une chute et qu’ainsi une automutilation ou "l’intervention physique de tiers" étaient exclues.

L’autopsie avait révélé que sur les mains de Payne "aucune blessure de type défensif n’a été trouvée, que toutes les blessures étaient vitales et produites simultanément les unes avec les autres".

Autrement dit, de par ces blessures et la position du corps sur le sol, l’autopsie estimait que "Payne n’a pas adopté de posture réflexe pour se protéger (dans la chute) et qu’il est peut-être tombé dans un état de semi-inconscience ou d’inconscience totale".

Une thèse validée jeudi par le parquet : "Payne n’était pas pleinement conscient ou traversait un état de diminution notable ou d’abolition de la conscience au moment de la chute".

- Le corps en cours de transfert vers Londres -

Le corps de Liam Payne, décédé à 31 ans, est en cours de transfert ce mercredi vers Londres, a indiqué une source policière à l’AFP.

Geoff Payne, le père du chanteur, a accompagné la dépouille embarquée à bord d’un avion qui a décollé à 13h58 locales (17h59 heure française) de l’aéroport international de Buenos Aires. Mardi, il s’est rendu au mémorial que les fans ont érigé devant l’hôtel où son fils est décédé.

Ces dernières années, la pop star avait parlé publiquement de sa toxicomanie et de sa difficulté à faire face à la célébrité dès son plus jeune âge.

Le chanteur avait été catapulté vers la célébrité en 2010 grâce à One Direction, produit de l’émission télévisée "The X Factor". Le groupe est devenu l’un des boys bands les plus lucratifs au monde, avant une pause en 2016, jamais officialisée en séparation.

