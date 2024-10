Liban: le Hezbollah qualifie l'attaque israélienne contre l'Iran d'"escalade dangereuse"

Le mouvement islamiste libanais Hezbollah, soutenu par Téhéran, a qualifié samedi d'"escalade dangereuse" dans la région les frappes israéliennes sur l'Iran, affirmant que Washington portait "l'entière responsabilité" de l'attaque lancée par son allié.

"Le Hezbollah condamne fermement l'agression sioniste perfide contre la République islamique d'Iran et la considère comme une escalade dangereuse au niveau de toute la région", a déclaré le Hezbollah dans un communiqué.Le mouvement a ajouté que les Etats-Unis "portaient l'entière responsabilité des massacres, des tragédies et de la douleur" causés par Israël.Samedi, Israël a annoncé pour la première fois publiquement avoir attaqué l'Iran en lançant avant l'aube des frappes contre des installations de fabrication de missiles et des batteries de missiles sol-air et d'autres systèmes aériens dans ce pays.Le ministère libanais des Affaires étrangères a également condamné les frappes israéliennes, les qualifiant de "violation de la souveraineté de l'Iran et de menace sérieuse pour la sécurité régionale".Il a notamment appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à "mettre fin à l'escalade militaire d'Israël" dans la région.Depuis plus d'un an, le Hezbollah et Israël échangent des tirs à la frontière, un "front de soutien" ouvert par le mouvement libanais en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza et le mouvement islamiste Hamas, en guerre avec Israël depuis son attaque sans précédent le 7 octobre 2023 sur le sol israélien.Le 23 septembre, le conflit s'est transformé en guerre ouverte, avec des opérations terrestres et bombardements meurtriers sur le sud et l'est du Liban, ainsi que sur la banlieue sud de Beyrouth.