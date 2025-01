Ligue 1: Avant de jouer son destin européen, Paris garde ses aises en championnat

Paris a souffert à Lens mais a fini par l'emporter (2-1) pour conforter son avance en tête de la Ligue 1 lors de la 18e journée samedi, quatre jours avant de jouer son destin en Ligue des Champions contre Manchester City.

Paris compte provisoirement dix points d'avance sur son dauphin marseillais (36 points), qui en recevant Strasbourg en clôture de la journée, aura dimanche l'occasion de mettre à bonne distance ses poursuivants.Dans les deux autres matches disputés samedi, Brest a remporté le derby breton en allant enfoncer Rennes désormais tout proche de la place de barragiste (2-1), tandis que Lyon a perdu deux points dans la lutte pour les places européennes avec un nul concédé à domicile face à Toulouse (0-0).Mené au score à la pause au stade Bollaert, le Paris SG a renversé la vapeur grâce notamment à son attaquant international Bradley Barcola, auteur d'une passe décisive sur l'égalisation de Fabian Ruiz (59) puis du but de la victoire en fin de match (86).Mais comme lors de la laborieuse qualification en Coupe de France contre Espaly (4-2), tout fut loin d'être parfait contre Lens. L'équipe de Luis Enrique devra hausser son niveau de jeu pour battre Manchester City au Parc des Princes mercredi si elle veut poursuivre son aventure en Ligue des Champions.Toujours privée de Marquinhos, la défense a montré des largesses, en particulier sur corner comme sur l'ouverture du score lensoise par Mbala Nzola (36). Avant de se réveiller dans le second acte, Paris n'a jamais été dangereux en première période.A la décharge de l'équipe de Luis Enrique, elle a évolué sans deux joueurs importants offensivement, l'attaquant Ousmane Dembélé, malade, et le latéral Achraf Hakimi, ménagé.Autre représentant français en Ligue des Champions (où il est contre toute attente en bien meilleure position avant d'affronter le Shakhtar Donetsk mercredi), Brest a fait parler son réalisme pour battre Rennes, avec des buts d'Edimilson Fernandes (27) et de Ludovic Ajorque (74).Le but de Ludovic Blas (77) n'empêche pas Rennes de s'enfoncer dans la crise: c'est désormais de lutte pour le maintien qu'il s'agit.ng/cyj/eg