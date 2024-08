Ligue 1: l'OM accroché, Lens plombe Brest, Strasbourg s'offre Rennes

Marseille a été accroché (2-2) par Reims au Vélodrome et Lens a remporté à Bollaert une deuxième victoire d'affilée contre Brest qui concède sa deuxième défaite (2-0), dimanche pour la 2e journée de Ligue 1, qui a aussi vu Strasbourg s'offrir Rennes (3-1).

Avec quatre points, Marseille est 5e, mais a échoué à poursuivre son élan après la large victoire à Brest lors de la première journée (5-1).Les hommes de Roberto De Zerbi ont ouvert le score par Amine Harit reprenant un centre à ras de terre de Quentin Merlin (25e). Dominateur, l'OM n'a ensuite pas réussi à faire le break, avec de nombreux ratés de la recrue Elye Wahi.Et a été puni après la pause. Reims a clamé le Vélodrome en quatre minutes, d'abord par Sergio Akieme sur corner (51), puis après un festival de dribble de Yaya Fofana (55).Marseille a su pousser pour revenir grâce à Mason Greenwood profitant d'une faute de main du gardien de Reims Yehvann Diouf (71). Reims ramène un bon point après sa défaite inaugurale et monte à la 13e place.Lens est donc la seule équipe du jour à rejoindre, à la 4e place, le cercle des équipes à six points comprenant aussi le Paris SG, Lille et Monaco.Jhoanner Chavez a repris en demi-volée une jolie passe par-dessus la défense d'Anass Zaroury (19). Méconnaissables par rapport à la saison dernière, après la raclée subie à domicile contre Marseille lors de la première journée (5-1), Brest a continué de subir les événements.Pour preuve un but contre son camp de Julien Le Cardinal juste avant la mi-temps sur un centre tendu de Ruben Aguilar (45). Les Lensois ont continué à dominer le match en seconde période, mais ont gâché plusieurs occasions.Peu importe, Brest était beaucoup trop inoffensif dimanche pour donner un semblant de suspense au match. L'équipe entraînée par Eric Roy, qui s'apprête à disputer la Ligue des champions pour la première fois de son histoire, va aussi avoir la rude tâche de gérer aussi le championnat, dont il occupe désormais la dernière place.- Le surplace de Nice -Rennes, qui avait dompté Lyon la semaine dernière (3-0), a concédé une défaite surprenante mais logique à Strasbourg, qui le laisse cloué à la 8e place. Car le projet de jeu du Racing impulsé par le nouveau et jeune entraîneur anglais Liam Rosenior a fonctionné à plein avec un match maîtrisé quasiment de bout en bout (3-1).Andrey Santos a ouvert le score (23) après un cafouillage sur corner puis Emanuel Emegha a doublé la mise sur corner (48). Ludovic Blas a voulu sonner le tocsin pour des Rennais dépassés avec un but astucieux (57) mais c'était sans compter un but contre son camp du Rennais Christopher Wooh contre son camp (87).Strasbourg, avec quatre points, monte à la sixième place, suivi avec le même nombre de points par le FC Nantes, vainqueur d'Auxerre (2-0). Les hommes d'Antoine Kombouaré ont ouvert le score par Moses Simon (14) avant d'être tranquillisés par l'expulsion de Ado Onaiwu (53).L'entrant Bahereba Guirassy, 17 ans, a assuré la victoire en toute fin de match (90+6). Auxerre est 10e après une victoire en première journée contre Nice.Les Aiglons disputaient eux leur premier match à l'Allianz Riviera, sur une pelouse très dégradée. Les hommes de Franck Haise n'ont pu faire mieux que le match nul contre Toulouse (1-1), rejoints sur une belle reprise de volée de Shavy Babicka (73) après avoir marqué par Jonathan Clauss (53). Toulouse enchaîne un deuxième match nul et se positionne à la 11e place, juste devant Nice et son unique point.