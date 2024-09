Ligue 1: Marseille se déchaîne à Lyon, Monaco enchaîne

Marseille a passé un test de caractère en signant une victoire folle à Lyon (3-2) dans les dernières secondes et à dix contre onze, dans le choc de la 5e journée de Ligue 1 pour rejoindre en tête Paris et Monaco, vainqueur du Havre (3-1), dimanche.

Un ultime but de Jonathan Rowe (90+5), alors que Ryan Cherki venait d'égaliser (90+3), a permis à l'OM de frapper un grand coup, alors qu'il a joué presque tout le match à dix après l'exclusion du capitaine Leonardo Balerdi, deux cartons jaunes dans les quatre premières minutes.Les Marseillais ont remonté le score par Pol Lirola (69) et Ulisses Garcia (82), répondant au but de l'ex-Marseillais Duje Caleta-Car (53), avant que l'Anglais prêté par Norwich ne signe l'exploit d'une frappe limpide, pétrifiant le Groupama Stadium.Cette victoire permet à l'OM de suivre le rythme du leader, tenu en échec à Reims (1-1) samedi. Le Paris Saint-Germain reste en tête à la différence de buts, +13 contre +9 à l'OM et +8 à Monaco, mais ce sont bien les Marseillais qui font la meilleure opération de la journée, et marquent leur territoire.Dans un match où le capitaine lyonnais Alexandre Lacazette a vu Geronimo Rulli repousser un penalty (45+7), les joueurs de Roberto De Zerbi ont signé leur troisième succès en autant de déplacements. Ils ont un mois pour continuer à étoffer leur profil de candidat au titre avant de recevoir le PSG au Vélodrome, le 27 octobre.- Montpellier plus dernier -L'ASM aussi a vécu une belle semaine. Trois jours après s'être offert le grand Barça (2-1) en Ligue des champions, le club Princier a battu le club doyen grâce à des buts de Jordan Teze, Eliesse Ben Seghir et Folarin Balogun pour rejoindre le PSG.A l'autre bout du classement, Montpellier a quitté la dernière place en battant Auxerre (3-2), un concurrent pour le maintien.La Paillade s'est donné de l'air en remportant son premier succès de la saison, après trois défaites pour un score cumulé de 12-1, grâce notamment au duo Akor Adams-Téji Savanier.Le Nigérian a marqué deux fois sur des passes du capitaine montpelliérain, le premier but pour égaliser à 1-1, et pour reprendre l'avantage à 3-2.Montpellier (15e) double son adversaire du jour (16e) et laisse la dernière place à Angers, tenu en échec par Nantes (1-1).Saint-Étienne, humilié à Nice (8-0) vendredi, est avant-dernier.Dans l'autre match de dimanche après-midi, Brest a comme Monaco confirmé sa victoire en C1 contre le Sturm Graz en battant Toulouse (2-0), où Zakaria Aboukhlal a raté un penalty. Les Bretons remontent à la 11e place.