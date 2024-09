Ligue 1: Monaco sur le fil contre Montpellier, Lille reprend confiance

Monaco a signé une victoire à la dernière seconde contre Montpellier (2-1) et recollé au train du Paris SG samedi lors de la 6e journée de Ligue 1, qui a aussi vu Lille reprendre confiance (3-0) au Havre.

A Louis-II, l'AS Monaco a fêté ses 100 ans avec le grand frisson d'une victoire acquise dans les derniers instants, sur une frappe lointaine de Lamine Camara qui a touché le poteau avant de légèrement rentrer dans les cages de Dimitry Bertaud (90+9).L'exclusion à la 90e minute de Tanguy Coulibaly pour un deuxième carton jaune a fini par porter à conséquence. Un réel coup dur pour les Montpelliérains qui se battent pour le moindre point en ce début de saison et qui avaient ouvert le score par Nzingoula (16). Falorin Balogun avait remis les pendules à l'heure à la 33e minute.Monaco a 16 points comme le PSG, en attendant le match de Marseille (13 points) contre Strasbourg dimanche (20h45). Montpellier reste à 4 points, à la 16e place de barragiste en attendant les matches de Saint-Etienne et d'Angers dimanche.Le choc entre Lens et Nice, avec en toile de fond les retrouvailles de l'entraîneur des Aiglons Franck Haise avec l'équipe qu'il entraînait encore il y a quelques mois, n'a pas manqué d'intérêt mais de but (0-0).Il y a eu des occasions mais le match n'a jamais basculé, dans sa physionomie autant que dans le score, en faveur d'un camp ou de l'autre. Le résultat n'arrange ni les Sang et Or (5e, dix points) ni le Gym (6e, huit points).Dans le troisième match de la journée, Lille, qui reçoit le Real Madrid mercredi en Ligue des champions, s'est bien relancé après quatre défaites et un nul toutes compétitions confondues, en étrillant Le Havre au stade Océane (3-0). Profitant des faiblesses havraises, l'attaquant Jonathan David a flambé en inscrivant un triplé.les Nordistes se hissent provisoirement à la 4e place du classement avec 10 points, alors que Le Havre pointe au 13e rang avec 6 unités.