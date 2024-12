Ligue 1: Paris mate Lyon et reprend le large

Après deux matches sans victoire, le PSG a repris sa marche en avant en dominant Lyon (3-1) dimanche au Parc des Princes, creusant de nouveau l'écart en tête du classement sur ses poursuivants, Marseille et Monaco.

Le succès vital à Salzbourg (3-0), mardi en Ligue des champions, a redonné du souffle aux Parisiens qui ont enfin redressé la barre après deux nuls contre Nantes (1-1) et Auxerre (0-0). Les voilà avec un matelas d'avance confortable à la première place (7 points) à trois jours d'un déplacement très attendu à Monaco, mercredi.Lus Enrique avait opéré des choix forts en laissant à la maison l'attaquant international français Randal Kolo Muani et en titularisant Désiré Doué, buteur en Autriche, à la place de l'ancien Lyonnais Bradley Barcola. Le médaillé d'argent olympique a donné raison à son entraîneur en étant à l'origine des deux premières réalisations parisiennes.L'ex-Rennais de 19 ans a d'abord servi Ousmane Dembélé après un beau festival côté gauche (8e) avant d'être fauché dans la surface de réparation par Corentin Tolisso (14e), synonyme de penalty tranquillement transformé par Vitinha.Bien qu'émoussé trois jours après sa rencontre de Ligue Europa gagnée face à Francfort jeudi (3-2), l'OL a tout de même su réagir sous l'impulsion de Rayan Cherki, auteur d'une magnifique passe décisive juste avant la pause à destination de Georges Mikautadze (40e), préféré au coup d'envoi à Alexandre Lacazette. Mais Paris a su tenir bon jusqu'au bout et a même aggravé la marque par Gonçalo Ramos (88e), préparant de la meilleure manière son voyage à Monaco.Nice (6e) a en revanche manqué le coche chez la lanterne rouge Montpellier après avoir mené deux fois au score (2-2). Les Aiglons, qui ont compromis leurs chances en Ligue Europa en s'inclinant jeudi sur la pelouse de l'Union St-Gilloise (2-1), sont dans le dur.Loin du sommet de la L1, Brest a su surfer sur sa magnifique réussite sur la plus belle scène européenne pour regonfler son moral en championnat. Les Bretons, assurés d'être au moins qualifiés pour les barrages d'accession en 8e de finale de la Ligue des champions mais toujours englués en deuxième partie de tableau (11e), ont écrasé Nantes (4-1) grâce notamment à un doublé d'Abdallah Sima.Rennes et Jorge Sampaoli ont également passé un bel après-midi avec une victoire contre Angers (2-0).Strasbourg, qui est allé battre largement Le Havre dans un duel de mal-classés (3-0), se donne de son côté un peu d'air (13e).