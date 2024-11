Ligue des champions: Monaco et Lille toujours en bonne posture, le Real et City sombrent

Lille, qui a tenu le choc mardi face à la Juventus Turin (1-1), et Monaco, vainqueur à Bologne (1-0), sont toujours en course pour accéder au moins aux barrages de la Ligue des champions, alors que le Real Madrid et Manchester City ont sombré.

Tombeurs du Real (1-0) et de l'Atletico Madrid (3-1), les Lillois ont bien failli récidiver et réussir un nouvel exploit contre la meilleure défense du championnat italien. Malgré une cascade de forfaits sur blessure côté nordiste, la Juve a longtemps buté sur la solidité défensive du Losc, le talent de l'intenable Edon Zhegrova, passeur pour Jonathan David en première période, faisant le reste en attaque.Lucas Chevalier, plus que jamais aux portes de l'équipe de France, a lui multiplié les parades décisives dans sa cage mais n'a rien pu faire sur l'égalisation de Dusan Vlahovic sur penalty après la pause.Ce résultat frustrant permet tout de même aux Dogues de rester en très bonne posture à mi-parcours pour poursuivre leur aventure en C1.Monaco, l'autre représentant français de sortie mardi, est également bien placé après la victoire ramenée de Bologne (1-0) et s'est surtout rassuré sur son jeu après deux revers en Ligue 1 sur un but inscrit in extremis par le défenseur allemand Thilo Kehrer (86e).La sensation de la soirée est venue du stade Santiago-Bernabeu où le Real Madrid a subi une défaite cuisante face à l'AC Milan (3-1) qui va accroître les interrogations sur son état actuel. Dix jours après avoir été humiliés par le FC Barcelone devant son public lors du clasico (4-0), les champions d'Europe en titre ont enregistré un deuxième revers en quatre rencontres de Ligue des champions et Carlo Ancelotti ne semble toujours pas avoir trouvé la clé pour bâtir un vrai collectif depuis l'arrivée de Kylian Mbappé, encore muet.- Et de quatre pour Liverpool -Les Madrilènes n'ont pas été les seuls cadors à mordre la poussière puisque Manchester City a aussi coulé à Lisbonne contre le Sporting (4-1). Pour le dernier match européen de son entraîneur Ruben Amorim avant son départ à Manchester United la semaine prochaine, le club portugais a pu compter sur l'inévitable attaquant suédois Viktor Gyokeres, auteur d'un triplé.Les Citizens de Pep Guardiola, battus samedi en Premier League par Bournemouth (2-1), traversent eux aussi une très mauvaise passe.Liverpool, leader, a en revanche logiquement dominé le Bayer Leverkusen à Anfield (4-0), enchaînant un quatrième succès en autant de matches grâce notamment à un triplé de Luis Diaz. Xabi Alonso, le coach du champion d'Allemagne, a ainsi raté ses retrouvailles avec l'antre des Reds dont il a porté le maillot durant cinq ans (2004-2009), soulevant la fameuse coupe aux grandes oreilles en 2005.Les autres cartons du jour ont été réalisés par le PSV Eindhoven face à Gérone (4-0), réduit à dix peu avant l'heure de jeu (55e), et par le Dinamo Zagreb à Bratislava (4-1).