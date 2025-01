Ligue des champions: pour le PSG, encore un petit effort

Sur la lancée de son succès majuscule face à Manchester City (4-2), le Paris SG doit tenir son rang mercredi (21h00) à Stuttgart, contre qui un match nul suffit pour se qualifier en barrages de la Ligue des champions.

Avec un groupe quasiment au complet -- Nuno Mendes est suspendu et Khvicha Kvaratskhelia non-qualifié pour la compétition à ce stade -- le PSG pourra compter sur ses hommes forts qui ont permis la semaine dernière de renverser les "Citizens".

Et en premier lieu le milieu Joao Neves, Ousmane Dembélé - encore buteur samedi en L1 lors du nul (1-1) contre Reims - et Bradley Barcola, enfin décisifs sur la scène européenne.

Jusque-là uniquement forts en Ligue 1, les deux attaquants français ont haussé leur niveau en Ligue des champions, loin des tensions de l'automne entre Dembélé et son entraineur.

Désormais à la 22e place, les Parisiens ont fait un grand pas vers les barrages tout en conjurant le sort de leur inefficacité offensive, qui était le maître mot du club de la capitale depuis le début de la saison en C1.

Après avoir inscrit trois buts à Salzbourg (3-0), ils en ont marqué quatre mercredi dernier au Parc des princes, dont trois par trois attaquants différents (Barcola, Dembélé, Ramos).

"Cela rajoute un peu de justice dans cette C1, on aurait dû avoir cinq points de plus, les entraîneurs adverses l'ont dit", a lancé Luis Enrique, soulagé après avoir été frustré lors du nul contre le PSV Eindhoven (1-1) et la défaite contre l'Atletico Madrid (2-1 à la dernière seconde).

- Hernandez, Beraldo ou Neves ? -

Avant cette huitième et dernière journée, avec 10 points, Paris a son destin en main et doit assurer au minimum un match nul pour terminer dans les 24 premiers et valider son ticket pour les barrages, qui se joueront sur une double confrontation aller-retour.

Les Parisiens échapperaient encore à une élimination au premier tour, jamais vue sous pavillon qatari.

Si c'est le cas, les coéquipiers de Marquinhos connaîtront vendredi lors du tirage au sort effectué à Nyon (Suisse) le nom de leur futur adversaire.

Pour cela, ils devront resserrer les rangs derrière car les Parisiens continuent d'avoir des errances défensives, qui leur compliquent la vie: ils n'ont obtenu qu'un seul "clean sheet" sur leurs neufs derniers matches.

Avec l'absence de Nuno Mendes, un doute subsiste sur la ligne défensive probablement composée d'Achraf Hakimi à droite et de la charnière Marquinhos-Pacho: Luis Enrique devra choisir entre Lucas Beraldo, Lucas Hernandez, de retour depuis quelques semaines après une grave blessure à un genou, voire le milieu Joao Neves, qui serait repositionné au poste de latéral gauche.

Frustrant et trop docile en début de saison contre des adversaires à sa portée, Paris doit tenir son rang car une élimination est encore possible à Stuttgart (24e, 10 pts), quatrième de Bundesliga et qui reste sur une défaite samedi.

Ce qui serait à ce stade de la Ligue des champions un échec cuisant pour Luis Enrique, sa méthode et ses joueurs.



AFP