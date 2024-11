Ligue Europa: Lyon donne une leçon de réalisme à Qarabag

Lyon s'est imposé 4 à 1 contre le club azerbaïdjanais de Qarabag jeudi à Bakou lors la 5e journée de Ligue Europa grâce à son réalisme et quatre buts, dont un doublé de Georges Mikautadze.

L'Olympique lyonnais remporte son troisième succès dans la compétition pour une défaite à domicile contre Besiktas (1-0) et un résultat nul (2-2) à Hoffenheim. Avec 10 points, les joueurs de Pierre Sage restent bien placés dans le Top 8 pour la qualification directe en huitièmes de finale.Face à Qarabag, les Lyonnais ont pourtant plutôt été dominés par une formation qui a eu 56,7% de possession de balle mais n'a pas su la concrétiser par des buts.Le club azerbaïdjanais a touché le poteau sur une tentative d'Andrade (18e) et la barre transversale sur une reprise de la tête de Juninho (42e).Le gardien Lucas Perri a également été déterminant dans la victoire de son équipe qu'il a notamment sauvé devant Yassine Benzia (45e) ou encore sur une autre reprise de la tête de Juninho (58e), alors que Jankovic a raté le cadre de justesse sur un coup franc (41e).En fin de match, Perri a été malheureux sur un penalty tiré sur le poteau par Juninho, homonyme de la légende de l'OL, avant que le ballon ne rebondisse sur lui pour entrer dans la cage (4-1, 88e). Ce penalty plutôt généreux avait été accordé pour une faute d'Ainsley Maitland-Niles sur Elvin Jafarguliyev.Ce but n'a eu aucune conséquence pour Lyon qui avait fait le nécessaire auparavant grâce à une belle efficacité en faisant mal aux bons moments sur des attaques rapides.L'entraîneur Pierre Sage avait annoncé qu'il y aurait moins de rotations que précédemment mais il avait néanmoins opéré sept changements par rapport à son onze de départ à Reims en championnat de France, le 23 novembre.- Premiers buts européens pour Mikautadze -Il a notamment choisi de laisser au repos l'attaquant et capitaine Alexandre Lacazette qui n'est pas entré en jeu, préservé en vue de la réception de Nice en Ligue 1, dimanche (17H00).C'est son remplaçant Georges Mikautadze qui a ouvert la marque en reprenant un centre délivré de l'aile droite par Ernest Nuamah dès la 15e minute.Celui-ci a aussi inscrit le quatrième but de l'OL en convertissant un bon service de Maitland-Niles (80e). C'est la première fois que Mikautadze (24 ans) marque en coupe d'Europe.Corentin Tolisso, entré à la mi-temps, a porté le score à 2-0 d'une superbe frappe dans la lucarne (63e) avant que Malick Fofana ne reprenne victorieusement un centre adressé de la droite par Saïd Benrahma (3-0, 68e).Une reprise de la tête de Duje Caleta-Car, déviée par Benzia, à la réception d'un corner, a aussi heurté la barre sans que Nicolas Tagliafico ne puisse reprendre à bout portant (57e).En fin de partie, Sage a pu se permettre d'offrir au jeune Enzo Molebe, l'un des rares talents actuels du centre de formation, ses premières minutes dans un match professionnel.