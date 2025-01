Ligue Europa: Lyon fait encore un nul mais verra les 8es

Lyon s'est directement qualifié pour les 8e de finale de la Ligue Europa malgré son résultat nul (1-1) concédé jeudi à domicile face au club bulgare de Ludogorets au terme d'un match d'un faible niveau lors de la 8e et dernière journée de la phase de ligue.

L'OL, qui termine 6e, était, avant le coup d'envoi, déjà assuré de jouer au moins les barrages.Quatre jours après le limogeage de l'entraîneur Pierre Sage, la rencontre s'est disputée dans un stade à moitié vide (35.448 spectateurs officiels) sous les yeux de son successeur, le Portugais Paulo Fonseca, assis en tribune présidentielle à côté du président-propriétaire, l'Américain John Textor.Les deux hommes seront en conférence de presse le 31 janvier à 14H00.Fonseca, lui même débarqué le 30 décembre de l'AC Milan où il avait signé en début de saison après deux ans à Lille (2022-2024) a pu constater qu'il lui faudrait rapidement séduire pour calmer la colère des groupes de supporters, ultras notamment.Ceux-ci n'ont pas compris les raisons de la mise à l'écart de l'entraîneur qui avait contribué à sauver l'Olympique lyonnais de la relégation avant de le mener à une qualification en Ligue Europa la saison dernière et une finale de Coupe de France.Avant une grève des encouragements de cinq minutes, ils ont déployé des banderoles pour critiquer "le management" de Textor ou encore pour témoigner "leur respect éternel" à Pierre Sage tout en exigeant des joueurs "qu'ils fassent preuve d'orgueil" en réagissant.La suite, le 9 février à domicile contre Reims, dépendra aussi certainement de la performance de l'OL à Marseille, dimanche en Ligue 1.Fonseca aura aussi beaucoup de travail pour redonner du tonus à une équipe assez pauvre dans le jeu et qui reste sur une série de cinq résultats nuls consécutifs.- Tolisso marque, Perri sauve l'OL -Et encore, le gardien Lucas Perri a sauvé l'OL d'une défaite dans le temps additionnel face à Aguibou Camara (90+1).Avec sur le banc, le Portugais Jorge Maciel, ancien assistant de Sage et qui reste dans l'encadrement de Fonseca, l'OL n'a pas rassuré dans le jeu.C'est Corentin Tolisso qui a donné l'avantage à Lyon après un service de Georges Mikautadze consécutif à une passe en retrait mal assurée de Son Hidalgo (54e).En première période, Tolisso, déjà, a été proche d'ouvrir la marque de la tête à la réception d'un centre de Rayan Cherki (26e) tout comme Ernest Nuamah (35e), des actions sur lesquelles le gardien Sergio Padt s'est brillamment interposé.Il a encore été présent devant Ainsley Maitland-Niles (70) ou encore sur une tête trop molle de Duje Caleta-Car à la réception d'un corner (73).De son côté, Ludogorets avait manqué l'occasion de prendre l'avantage en première période sur un tir de Camara détourné par Perri (45+1) ou d'égaliser sur une occasion de Caio Vidal (56e).En fin de partie, Dinis Almeida a finalement égalisé en prenant de vitesse la défense lyonnaise trop statique à la réception d'un centre délivré de l'aile gauche par Rwan Cruz (77e).