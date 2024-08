Lina: fin des recherches dans les Vosges, aucun "élément particulier" découvert

La dernière journée de recherches sur le site d'Anould (Vosges) pour tenter de localiser Lina, adolescente de 15 ans disparue en septembre 2023 dans le Bas-Rhin, s'est révélée infructueuse vendredi, comme les précédentes, a-t-on appris d'une source proche du dossier.

"Fin des recherches, pas d'élément particulier découvert", a annoncé à l'AFP cette source.Auparavant, des gendarmes avaient fait état à une journaliste de l'AFP sur place d'une levée du dispositif, alors que plusieurs véhicules des enquêteurs ainsi qu'un camion de pompiers quittaient le lieu des fouilles.De très nombreux rubans blanc et rouge étaient encore présents sur les arbres et la terre était retournée par endroits dans le périmètre jusque-là interdit d'accès.Sollicité par l'AFP, le parquet de Strasbourg ne communiquera pas à l'issue de cette journée de fouilles, a indiqué Alexandre Chevrier, procureur de la République adjoint.Depuis le début de semaine, plusieurs dizaines de gendarmes avaient investi une zone forestière à Anould, village du département des Vosges situé à une quarantaine de kilomètres au sud du lieu où Lina a disparu en Alsace, de l'autre côté du massif des Vosges. La forêt communale s'étend sur 963 hectares."Les fouilles ont repris ce matin et devraient se terminer dans la journée", avait indiqué dans la matinée une source proche de l'enquête. Les enquêteurs "s'assurent d'avoir bien ratissé la zone, avant de clore les recherches".L'unité de fouilles opérationnelles spécialisée (FOS) était sur place, avait souligné cette même source. Il s'agit d'une unité du génie de l'Armée de terre, qui peut être sollicitée pour rechercher des corps enfouis ou enterrés."L'information judiciaire est actuellement dans une phase très active, de multiples actes étant en cours pour retrouver Lina et déterminer les circonstances de sa disparition", avait indiqué jeudi soir dans un communiqué M. Chevrier."Un important travail d'enquête reste à accomplir pour parvenir à la manifestation de la vérité", avait-il cependant souligné.Lina a disparu samedi 23 septembre 2023 en fin de matinée alors qu'elle avait quitté son domicile de Plaine (Bas-Rhin), au pied du massif des Vosges, pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, distante d'environ 3 kilomètres. Elle devait prendre le train pour aller retrouver son petit ami à Strasbourg.Malgré plusieurs battues les jours suivants, aucune trace de l'adolescente n'a été retrouvée.L'enquête a toutefois connu un tournant avec l'annonce vendredi dernier par la procureure de Strasbourg d'une "avancée majeure": la découverte de l'ADN de Lina dans une voiture volée, qui était recherchée par les enquêteurs car elle se trouvait non loin du lieu de la disparition de l'adolescente en septembre.Les recherches entamées en début de semaine se basaient sur les données de géolocalisation de ce véhicule, qui indique quel itinéraire et quels arrêts il a effectué.Les enquêteurs effectuent leurs recherches là où le "véhicule s'est arrêté pendant un certain temps sans aucune explication plausible", a précisé jeudi une source proche de l'enquête.