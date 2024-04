Londres : des chevaux en cavale sèment la panique et font plusieurs blessés

Plusieurs chevaux en liberté ont été vus galopant à vive allure à travers le centre de Londres, ce mercredi 24 avril 2024 dans la matinée. L'armée a précisé qu'un "certain nombre" de ses chevaux s'étaient "échappés au cours d'un exercice de routine", et avaient "tous été récupérés". Au moins quatre personnes ont été blessées.

Des images partagées sur les réseaux sociaux par le média anglais ITV News montrent notamment deux animaux, l'un blanc et couvert de sang, et l'autre noir, portant tous les deux selles, brides et mors, courir sans cavalier le long d'une avenue.

Two horses seen galloping on the loose through central Londonhttps://t.co/F5XkIpt3id pic.twitter.com/VoOzvvlKXx — ITV News (@itvnews) April 24, 2024

"Un certain nombre de chevaux de l'armée se sont échappés au cours d'un exercice de routine ce matin", a confirmé un porte-parole de l'armée. "Tous les chevaux ont été récupérés et ramenés au camp. Un certain nombre de membres du personnel et de chevaux ont été blessés et reçoivent les soins médicaux appropriés", a-t-il ajouté.

La police de Londres a indiqué sur X avoir été avertie vers 8h40 (9h40 à Paris) que des animaux se trouvaient en liberté et en avoir attrapé et maitrisé deux sur une avenue du quartier de Limehouse, dans l'est de la ville.

never a dull day in London https://t.co/oBYrdVyCar pic.twitter.com/FWacIC4F6v — Tom Warren (@tomwarren) April 24, 2024

Au total, des ambulances ont été envoyées à trois endroits différents et ont transporté quatre personnes à l'hôpital.

