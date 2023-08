Lot-et-Garonne : un enfant de 12 ans meurt dans un accident de minibus, quatre autres en urgence absolue

Un accident impliquant un minibus à Houeillès (Lot-et-Garonne) ce vendredi soir a provoqué la mort d'un enfant, ont annoncé les autorités ce samedi matin. Quatre autres enfants sont en urgence absolue. Le conducteur du véhicule, âgé de 26 ans, a été placé en garde à vue (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Dans le Lot-et-Garonne, un accident de minibus d'un centre de loisirs qui transportait sept enfants vendredi soir a provoqué la mort d'un enfant, ont annoncé les autorités ce samedi matin lors d'une conférence de presse. La victime a succombé à ses blessures dans la nuit "à l'hôpital de Bordeaux", indique Florent Farge, le secrétaire général de la préfecture du département.

Accident dans le Lot-et-Garonne: "L'un des enfants, âgé de 12 ans, est décédé durant la nuit', font savoir les autorités pic.twitter.com/MXU3hNfZCv — BFMTV (@BFMTV) August 26, 2023

Quatre autres enfants sont toujours en urgence absolue. L'accident s'est produit sur la commune d'Houeillès. Les enfants, entre 11 et 13 ans, séjournaient dans un centre de vacances à Sauméjan, une commune près de Houeillès, et revenaient d'une activité aquatique quand l'accident est survenu.

- Quatre enfants en urgence absolue -

Deux autres victimes, entre 11 et 13 ans, sont toujours hospitalisées en urgence absolue à Bordeaux ce samedi matin. Deux autres enfants blessés graves, initialement pris en charge à Agen, ont été transportés à l'hôpital de Toulouse. Deux autres en urgence relative sont hospitalisés à l'hôpital de Marmande. "Le minibus circulait sur une départementale, sur une ligne droite, et est sorti de sa trajectoire. Il a traversé la voie opposée pour venir percuter violemment un parapet en béton", a précisé le secrétaire général de la préfecture du Lot-et-Garonne ce samedi. Une cellule d'urgence médico-psychologique a été ouverte. Le minibus accidenté était suivi d'un autre, transportant lui aussi des enfants de ce centre de vacances qui ont été témoins du drame.

La colonie de vacances compte au total une soixantaine d'enfants, originaires d'"un peu partout en France" d'après le procureur de la République d'Agen. Certains de ces enfants en vacances sont originaires de l'Oise, mais elles ne font pas partie des victimes de l'accident, indique France Bleu Picardie ce samedi.

La secrétaire d'Etat chargée de la jeunesse Prisca Thevenot a fait part vendredi soir de sa "vive émotion". "Mes pensées vont aux enfants, leurs parents et aux services de l’État qui sont mobilisés", a-t-elle ajouté sur le réseau X, ex-Twitter.

C’est avec une vive émotion que j’ai appris le terrible accident de bus transportant des enfants survenu ce soir à Houeillès.

Ils participaient à un séjour dans une colonie de vacances.

Mes pensées vont aux enfants, leurs parents et aux services de l’Etat qui sont mobilisés. — Prisca THEVENOT (@priscathevenot) August 25, 2023

Aucun jeune picard n'a été blessé dans l'accident de minibus dans le Lot-et-Garonne. Les victimes se trouvaient dans un second véhicule. Aucun jeune picard n'a été blessé dans l'accident de minibus dans le Lot-et-Garonne. Les victimes se trouvaient dans un second véhicule.



- Le conducteur en garde à vue -

Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires "qui auraient pu entrainer une incapacité de travail inférieure et supérieure à trois mois", a indiqué le procureur de la République d'Agen. Le conducteur du minibus, un "chauffeur salarié", est âgé de 26 ans, a précisé Olivier Naboulet. "Il est inconnu des services de police" a-t-il ajouté. Il a été placé en garde à vue une fois sorti de l'hôpital. Des analyses d'alcoolémie et toxicologiques sont en cours. Des expertises vont également être effectuées sur le minibus.

La gendarmerie et la brigade des recherches de Marmande (Lot-et-Garonne) sont en charge de l'enquête. "Les enquêteurs auront également à charge de tenter de savoir si le conducteur a eu une défaillance, a commis une erreur ou une faute de conduite, ou a rencontré un obstacle qui l'a fait dévier de sa trajectoire", a souligné le procureur de la République d'Agen.

AFP