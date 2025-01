Emmanuel Macron annonce une rénovation majeure du musée du Louvre

Le président de la République s’est rendu au Louvre, ce mardi 28 janvier 2025, pour dévoiler un vaste projet de modernisation. Création d’une nouvelle entrée, déplacement de la Joconde et rénovation des infrastructures figurent parmi les principales annonces. (Photo : AFP)

Ce mardi 28 janvier, Emmanuel Macron a présenté un plan de rénovation du musée du Louvre, le plus visité au monde, lors d’une intervention au sein même de l’établissement.

Face à des problèmes croissants liés à la vétusté des infrastructures et à l’afflux massif de visiteurs, le chef de l’État a dévoilé un projet intitulé "Nouvelle Renaissance du Louvre", visant à repenser, restaurer et agrandir le site.

Au cœur des annonces, la création d’une "nouvelle grande entrée" au niveau de la Colonnade de Perrault, sur la façade orientale du musée.

Ce nouvel accès vise à désengorger la Pyramide de verre, inaugurée en 1988, et qui peine aujourd’hui à absorber les flux de visiteurs. Conçue initialement pour quatre millions de personnes par an, la Pyramide en a accueilli près de neuf millions en 2024 et dix millions avant la pandémie.

La nouvelle entrée devrait être opérationnelle "d’ici 2031 au plus tard", a précisé Emmanuel Macron. Autre mesure phare, le déplacement de la Joconde dans un nouvel espace « accessible de manière autonome par rapport au reste du musée » et doté d’un titre d’accès spécifique.

L’objectif est d’offrir une meilleure expérience aux visiteurs désireux de contempler l’œuvre de Léonard de Vinci, tout en fluidifiant la circulation à l’intérieur du musée.

- Aucun financement public mobilisé -

Le projet de rénovation, entièrement financé par les ressources propres du musée, les recettes de billetterie, le mécénat et la licence du Louvre Abu Dhabi, inclura également la restauration des jardins du Carrousel et des Tuileries.

Aucun financement public ne sera mobilisé, a assuré le président. Emmanuel Macron a également annoncé une réforme de la tarification, avec une hausse des prix pour les visiteurs étrangers issus de pays non membres de l’Union européenne.

Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026, vise à contribuer au financement des travaux tout en garantissant une accessibilité pour les résidents de l’UE. Selon le président, le Louvre rénové devra viser une capacité d’accueil de 12 millions de visiteurs par an, contre les 9 millions enregistrés en 2024.

Ce projet fait suite à une alerte lancée par la présidente-directrice du musée, Laurence des Cars, sur l’état préoccupant des infrastructures, notamment des équipements techniques obsolètes et des variations de température menaçant les œuvres.

L’ensemble des rénovations s’inscrit dans une vision à long terme du patrimoine national. Emmanuel Macron a déclaré vouloir faire du Louvre un symbole "de la durabilité, de l’innovation et de la fierté française", tout en répondant aux défis logistiques et techniques auxquels le musée est confronté.

