Macron rend hommage aux 177 Français qui participèrent au Débarquement

Emmanuel Macron a rendu hommage mardi aux 177 Français qui débarquèrent en Normandie le 6 juin 1944, au côté des Alliés, en remettant leur béret vert aux nouveaux promus du commando Kieffer, héritier de ce prestigieux groupe de combattants.

Le président a salué les 21 hommes qui ont passé avec succès les épreuves de sélection du commando, au côté de Léon Gautier, 100 ans, dernier survivant des 177 hommes qui participèrent au Débarquement.La cérémonie a eu lieu à Colleville-Montgomery (Calvados), pour le 79e anniversaire du Débarquement allié, là même où les 177 hommes du commando Kieffer débarquèrent dans le fracas des armes et des vagues.Emmanuel Macron a longuement salué Léon Gautier, qui se déplace en fauteuil roulant, et est resté à ses côtés durant la cérémonie avant de s'entretenir en privé avec lui.Le chef de l'Etat a remis son béret vert au meilleur élève de la sélection du stage commando, qui s'est ensuite agenouillé à la hauteur de Léon Gautier pour que celui-ci puisse visser le béret sur sa tête.La Première ministre Elisabeth Borne et le ministre des Armées Sébastien Lecornu ont remis leur béret à d'autres membres du commando, avec le seul bruit des vagues de la plage de Colleville en fond sonore.Dans ces circonstances solennelles, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, dont l'entente au sommet de l'Etat fait l'objet de nombreuses spéculations, se sont affichés ensemble.Le commando Kieffer, entraîné en Écosse, avait débarqué le 6 juin 1944 à 7H23 à Colleville-Montgomery (Calvados), à l'extrême flanc Est des 80 km de plages où débarquèrent les Alliés (Sword Beach). Le bataillon avait déploré 27 tués à la fin de la bataille de Normandie fin août 1944, dont 10 au soir du 6 juin.Une unité des commandos de la Marine nationale porte toujours le nom de Kieffer et le béret vert des commandos marine est porté "couché à droite", le badge à gauche "à l'anglo-saxonne", un souvenir de la constitution de ces commandos en Écosse en 1942.Le chef de l’Etat devait ensuite se rendre au nouveau musée du débarquement d'Arromanches qui retrace l’histoire exceptionnelle du port de la commune et le parcours des soldats anglais qui ont débarqué à Gold Beach le 6 juin 1944.