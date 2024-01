Manche: quatre migrants décèdent au cours d'une tentative de traversée

Quatre migrants sont morts dans la nuit de samedi à dimanche et un autre a été gravement blessé à proximité d'une plage de Wimereux (Pas-de-Calais) alors qu'ils tentaient de rejoindre une embarcation à la mer dans une eau glaciale pour traverser la Manche, a-t-on appris auprès de la préfecture maritime.

"A ce stade, on déplore quatre migrants décédés et un migrant en urgence absolue transféré à l’hôpital de Boulogne-sur-Mer", a indiqué la Préfecture maritime de la Manche et de la Mer du Nord (Prémar) à l'AFP, confirmant une information de La Voix du Nord.

Les faits ont eu lieu vers 2H00. "Au départ d'une embarcation de la plage, les personnes se sont trouvées en difficulté à la mer pour rejoindre l'embarcation", a-t-elle expliqué.

Des forces de l'ordre, à terre, "ont signalé le départ de l'embarcation et les personnes en difficulté à l'eau", a ajouté la Prémar.

Une "majeure partie des naufragés ont été récupérés par les forces de l'ordre sur place".

Le remorqueur d'intervention Abeille Normandie "qui était en patrouille dans la zone a mis son embarcation à l'eau pour aller secourir les naufragés" et, "à ce moment-là", l'équipage a "identifié des personnes inanimées et inconscientes à l'eau", a poursuivi cette même source.

Les deux derniers décès remontent au 15 décembre quand deux migrants étaient décédés le même jour dans deux tentatives de traversée distinctes.



AFP