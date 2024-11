Marche blanche pour l'adolescent retrouvé mort près de Perpignan

Plusieurs centaines de personnes ont pris part dimanche à une marche blanche pour rendre hommage à l'adolescent retrouvé mort le 24 octobre dans la maison familiale d'Alénya, dans les Pyrénées-Orientales, a constaté un correspondant de l'AFP.

Partis de la mairie, les participants, dont le père et la belle-mère d'Emilio, le garçon décédé, se sont rendus devant la maison pour s'y recueillir et déposer sur le portail des fleurs, ainsi qu'un portrait du jeune de 14 ans.Très émus, des amis de l'adolescent ont pris la parole devant son domicile pour évoquer sa mémoire et remercier les participants "au nom d'Emilio".Camille, 15 ans, "amie d'enfance d'Emilio", a expliqué à l'AFP avoir voulu "lui rendre un dernier hommage". "On ne se voyait plus si souvent. Je reviens le voir une dernière fois", a-t-elle précisé.Pour Isabelle Galanti, mère d'anciens amis d'Emilio, c'était "le moins qu'on puisse faire" pour "dire qu'on l'aime"."Il n'y a pas trop de mots pour décrire ce genre de situation", a-t-elle ajouté.Le beau-père du garçon a été mis en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans et écroué jeudi. La justice avait pris la même décision lundi à l'égard de la mère d'Emilio, qui était assistante maternelle dans la commune voisine de Saint-Cyprien, toujours dans les Pyrénées-Orientales.Le couple avait été interpellé dans le Val-d'Oise où il avait fui.L'affaire avait débuté par les révélations d'un ami du beau-père, venu au commissariat d'Argenteuil pour rapporter que l'homme de 42 ans lui avait confié "avoir +fumé+ son beau-fils".L'autopsie réalisée lundi 28 octobre au CHU de Montpellier a confirmé qu'une multitude de coups violents ont été assénés sur l'ensemble du corps de la victime.