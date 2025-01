Marine Le Pen à Mayotte de dimanche à mardi, trois semaines après le passage du cyclone Chido

La cheffe de file des députés Rassemblement national Marine Le Pen se rendra à Mayotte de dimanche à mardi, trois semaines après le passage du cyclone Chido, a annoncé le parti à la flamme dans un communiqué.

"Vous avez subi le pire, vous avez vu passé la dévastation", avait déclaré Marine Le Pen mardi dans une vidéo à destination des Mahorais postée sur les réseaux sociaux pour la nouvelle année. "Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour accélérer l’aide dont vous avez besoin", avait-elle ajouté.

Alors qu’Emmanuel Macron les 19 et 20 décembre, puis François Bayrou en ce début de semaine, se sont succédé sur l’archipel pour constater les dégâts colossaux du cyclone et égrené des mesures d’urgence et de plus long terme, Marine Le Pen avait jugé que "les annonces faites par le Premier ministre pour Mayotte vont incontestablement dans le bon sens".

- "Respect de la parole donnée" -

"Nous formons le vœu que les espoirs des Mahorais ne soient pas à nouveau trahis et que ce plan soit mis en œuvre et respecté. Comme députés, nous veillerons, bien sûr, au respect de la parole donnée", avait-elle insisté.

Un message à l'attention de nos compatriotes mahorais, un message de fraternité, d'amitié infinie et, je l'espère, un message d'espoir.



Un message pour leur dire que nous les aimons et pour leur exprimer l'immense affection que nous leur portons ! pic.twitter.com/WZTSAD5Jfv — Marine Le Pen (@MLP_officiel) December 31, 2024

La présidente des députés du Rassemblement national s’est déjà rendue à Mayotte plusieurs fois ces dernières années, territoire pour lequel elle clame régulièrement son attachement et où elle a réalisé parmi ses meilleurs scores à l’élection présidentielle de 2022 (59,10 % au second tour).

Elle était notamment sur place en avril 2024 pour soutenir la liste de Jordan Bardella aux élections européennes du 9 juin.

AFP