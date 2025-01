Mayotte: près d'un tiers des foyers encore privés d'électricité

Trois semaines après le passage dévastateur du cyclone Chido à Mayotte, l'électricité a été rétablie chez 69,7% des clients, tandis qu'un peu moins d'un tiers restaient privés de courant, selon un point de situation samedi d'Electricité de Mayotte, le gestionnaire de distribution. (Photo : AFP)

Dans la plupart des villages et communes, 75% des clients sont alimentés en électricité, mais dans environ 20 localités, le taux d'alimentation est inférieur à 50% et dans huit d'entre elles, ce sont moins de 5% des clients qui ont de nouveau du courant, selon la carte établie par Electricité de Mayotte (EDM).

Au 29 décembre, environ la moitié des clients (51,6%) avaient été réalimentés en électricité dans cet archipel qui compte environ 70 communes et villages.

Lors de sa visite sur l'île fin décembre, le Premier ministre François Bayrou a demandé que l'électricité soit "rétablie dans chaque foyer fin janvier".

Sur le terrain, le groupe électricien EDF, actionnaire à 25% du concessionnaire EDM, poursuit ses opérations pour rétablir l'accès à l'électricité.

"75 salariés du groupe EDF poursuivent les opérations en appui d’Electricité de Mayotte : 48 salariés d’Enedis, membres de sa Force d’intervention rapide d’électricité (FIRE), 17 salariés d’EDF SEI, 10 salariés de la Force d’action rapide du nucléaire (FARN) (...) De nouveaux renforts sont attendus, dont 32 nouveaux membres de la FIRE cette fin de semaine, portant à 80 le nombre de salariés d'Enedis qui seront mobilisés sur place", a indiqué EDF dans un communiqué samedi.

Selon EDF, "200 tonnes de matériels de réseau (câbles, kits de réparation, outillage, etc.), 60 véhicules (dont 11 nacelles) et 220 groupes électrogènes (dont 20 de forte puissance) ont été déployés par le groupe". Ce matériel est "acheminé quotidiennement depuis la Réunion et Paris. Un avion-cargo transportant 100 tonnes de matériel a notamment été affrété par le groupe EDF cette semaine", a précisé le groupe.

AFP