Monte-Carlo: Alcaraz forfait, Djokovic fulgurant, Monfils gagnant

L'annonce tant redoutée depuis deux jours est tombée mardi: Carlos Alcaraz a déclaré forfait à la veille de son entrée en lice au Masters 1000 de Monte-Carlo, victime d'une douleur à l'avant-bras droit.

Au contraire, Novak Djokovic est apparu en pleine forme pour écarter sans gros effort le Russe Roman Safiullin 6-1, 6-2 en 1h10. Et Gaël Monfils, qui n'avait plus joué ce tournoi depuis sa finale perdue en 2016, a bataillé pour s'imposer face à l'Australien Aleksandar Vukic 6-7 (7/9), 6-3, 7-5.Après le forfait la semaine dernière de Rafael Nadal, dont la retraite est désormais toute proche, nouveau coup dur pour le premier gros tournoi sur terre battue de la saison avec l'inéluctable retrait d'Alcaraz.Le N.3 mondial, appelé à succéder au Majorquin comme roi de la terre battue -au moins-, a officialisé son incapacité à jouer cette semaine.Mais alors que Nadal a remporté onze fois le titre monégasque lors de ses quinze premières participations (sur 17 au total), Alcaraz, double vainqueur en Grand Chelem à 20 ans, n'a pas encore gagné le moindre match en trois participations."J'ai travaillé jusqu'à la dernière minute à Monte-Carlo pour essayer de récupérer d'une compression du nerf médian au bras droit, mais ça n'a pas été possible et je ne suis pas en mesure de jouer!", a-t-il expliqué à la veille de son entrée en lice au deuxième tour contre le Canadien Felix Auger-Aliassime.Ce dernier affrontera finalement l'Italien Lorenzo Sonego, repêché des qualifications.Pour sa première participation en 2022, Alcaraz était arrivé exténué après sa fructueuse tournée américaine (demi-finale à Indian Wells et titre à Miami) et s'était incliné d'entrée face à l'Américain Sebastian Korda. L'an dernier, il avait déjà déclaré forfait juste avant le début du tournoi.Cette fois, il a attendu la troisième journée pour annoncer un forfait qui semblait inéluctable au vu de ses derniers entraînements.- Paniers de balles -Il était en effet apparu très diminué, ne faisant quasiment que des gammes de revers face à son coach Juan Carlos Ferrero qui était au panier. Alcaraz n'avait pas joué le moindre échange lors de ses deux derniers entraînements, ni frappé le moindre coup droit.Sur les courts, après une matinée perturbée par la pluie, Djokovic a été serein et souverain, lui dont le début de saison, sur dur, a été bien en-deçà de ses habitudes."Sur la terre battue, le rythme est différent, le timing est différent. Mais je suis très content", a déclaré le N.1 mondial, estimant même avoir joué l'un de ses "meilleurs matches" de ces dernières années."J’ai très bien joué. Si je prends en considération mes tournois du début d’année, je suis très content de ma performance aujourd’hui. Je me suis beaucoup entraîné pendant deux semaines sur terre et ça paie", a-t-il ajouté.- Ne pas s'enflammer -Avant d'arriver à Monte-Carlo, le Serbe n'avait disputé que deux tournois: il a perdu en demi-finales à l'Open d'Australie, où il détient le record de dix titres, et au troisième tour à Indian Wells, où il était exempté de premier tour."Avec Nenad Zimonjic (qui a remplacé Goran Ivanisevic en tant que coach, ndlr) et mon équipe, nous avons passé beaucoup d'heures à réfléchir à tout ce qui n'a pas bien fonctionné chez moi lors de mes deux premiers tournois de l'année", a-t-il expliqué, sans vouloir cependant trop s'enflammer."C'est un très bon début, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les boeufs ni se fixer d'objectif trop haut", a-t-il souligné.Dans une moitié de tableau désormais privée d'Alcaraz, son prochain adversaire sera le Français Arthur Fils ou l'Italien Lorenzo Musetti.Retour gagnant pour Gaël Monfils: le Français restait sur une défaite en terre monégasque, contre Rafael Nadal en finale il y a huit ans.Bénéficiaire d'une invitation cette année, il aurait dû affronter l'Australien Jordan Thompson. Mais quelques minutes avant le début du match, ce dernier a déclaré forfait en raison d'une blessure au dos et a été remplacé par son compatriote Vukic, repêché des qualifications.Avec 47 coups gagnants, Monfils s'est offert le droit d'affronter mercredi, sur le spectaculaire court Rainier III, le Russe Daniil Medvedev (4e) pour une place en 8es de finale.