Morgane retrouvée: "Aucune lésion", "aucune blessure" sur la collégienne

"Aucune lésion" n'a été constatée lors d'un premier examen médical mardi sur Morgane, 13 ans, retrouvée saine et sauve à Coutances (Manche) deux semaines après sa disparition dans les Côtes-d'Armor, a annoncé mercredi le procureur de la République de Saint-Brieuc Nicolas Heitz.

"Un examen cutané ne laissait apparaître aucune lésion tout comme l'examen gynécologique. Aucune blessure n'était donc matérialisée sur elle", a déclaré le procureur au cours d'une conférence de presse.L'adolescente, retrouvée mardi matin dans un foyer de jeunes travailleurs (FJT) à Coutances (Normandie) dans la chambre d'un jeune homme de 21 ans, a indiqué aux enquêteurs "qu'ils n'ont pas eu de relations intimes", tout comme le jeune homme, a précisé le procureur.Des prélèvements permettront de savoir "s’il y a eu, ou non, des relations intimes récentes", a poursuivi Nicolas Heitz.Le suspect a été interpellé sur son lieu de travail à Coutances "sans difficulté" et est actuellement en garde à vue.L'adolescente était entrée en contact avec lui via les réseaux sociaux, a expliqué Nicolas Heitz. Selon les premiers éléments recueillis, l'adolescente a confirmé avoir pris la décision de partir de chez elle après une altercation avec ses parents concernant son usage des réseaux sociaux.Le suspect, originaire d'Ille-et-Vilaine et qui travaillait dans une bijouterie de Coutances depuis un mois, a indiqué que Morgane l'avait contacté le 24 novembre pour venir la chercher à Pabu (Côtes-d'Armor) où elle réside et qu'elle lui avait fait part "d'une intention suicidaire", a rapporté le procureur.A leur arrivée à Coutances, il l'a fait entrer dans le FJT par une porte de secours.Morgane a dit ne pas avoir pu sortir de la chambre pendant 15 jours et ne pas savoir comment ouvrir la porte qui était verrouillée à clé, même si les enquêteurs ont établi qu'elle pouvait s'ouvrir de l'intérieur sans clé.Elle avait accès à un ordinateur "lui permettant de se connecter sur internet", a précisé Nicolas Heitz.La semaine dernière, la collégienne et son hôte ont décidé de se rendre chez une connaissance rencontrée sur les réseaux sociaux et qui réside près de Bordeaux chez sa mère, pour y déposer Morgane.Le suspect et l'adolescente s'y sont rendus le 7 décembre dans la nuit. La mère, "vu l'heure tardive", leur a demandé de rebrousser chemin, mais ayant ensuite reconnu Morgane dans la voiture, elle a prévenu la gendarmerie.Le suspect avait déjà été interpellé pour "soustraction de mineure" sur une adolescente de l'Oise en avril 2024, a précisé le procureur. Il "devait comparaître ce (mercredi) matin devant le tribunal correctionnel de Beauvais".