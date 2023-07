Nanterre: la cagnotte pour le policier initiée par "l'extrême droite" ne "contribue pas à l'apaisement", dit Borne

Le fait que la cagnotte de soutien à la famille du policier auteur du tir qui a tué le jeune Nahel, mardi à Nanterre, a été lancée "par une personne proche de l'extrême droite" ne "contribue pas" à "l'apaisement", a jugé lundi Elisabeth Borne.

"Le fait qu'effectivement ce soit une personne proche de l'extrême droite qui a lancé cette cagnotte ne contribue pas sans doute à apporter l'apaisement", a déclaré la Première ministre à la sortie d'une réunion avec l'ensemble des groupes politiques pour échanger sur ce drame et les émeutes qui ont suivi.Elle a ajouté que ce serait à la justice de se prononcer "le cas échéant" sur la légalité de cette cagnotte, mais que "ça n’est pas le gouvernement qui peut décider ou non de (son) existence"."Soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian M. qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort", dit le texte accompagnant la cagnotte, créée par l'ancien porte-parole de la campagne du candidat d'extrême droite Eric Zemmour, Jean Messiha.Cette cagnotte recueillait lundi plus d'un million d'euros, quatre jours après son lancement.Sa création et son succès ont provoqué l'indignation de la classe politique à gauche, la députée LFI du Val-de-Marne Clémence Guetté dénonçant sur Twitter une "indécence et horreur absolue". "Le message ? Cela rapporte de tuer un jeune arabe", a de son côté réagi l'eurodéputée Manon Aubry, demandant sa suppression. Le Premier secrétaire du PS Olivier Faure a évoqué une "cagnotte de la honte".Interrogé par l'AFP, un porte-parole de Gofundme a assuré que la cagnotte était "conforme" à ses règles car les fonds "seront versés directement à la famille en question".Une cagnotte de soutien à la famille de Nahel a quant à elle été créée sur Leetchi et atteignait lundi à 14h00 un peu moins de 200.000 euros.