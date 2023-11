NBA: avec 38 points, la fusée Wembanyama est lancée

Huit jours seulement après ses débuts en NBA, le très attendu Victor Wembanyama a réussi une performance exceptionnelle en marquant 38 points pour gagner un second match avec les Spurs contre Phoenix jeudi (132-121).

Dix-neuf ans, 5 matches NBA au compteur, et une première nuit de folie déjà, pour le géant français (2,24 m), qui s'est comporté comme le patron de son équipe en se montrant décisif notamment en fin de match pour éteindre le retour des Suns de l'une de ses idoles, Kevin Durant."Je ne vois personne comme lui en NBA. Je sais qu'on est tous les deux grands et maigres, je sais qu'il m’a regardé jouer étant plus jeune, mais il en a regardé plein d'autres, dont il s'est inspiré. Il est unique. Il va créer sa propre histoire", a indiqué, élogieux, Durant, interrogé sur leurs similarités.Rookie le plus attendu depuis LeBron James en 2003, "Wemby" a fait mieux que le "King", qui n'avait pas marqué plus de 25 points lors de ses cinq premiers matches. Avant ses 38 points du soir, le Français avait marqué entre 11 et 21 points.Rarement un jeune joueur parvient aussi rapidement à s'imposer dans une équipe. Le quatrième quart-temps de Wembanyama (38 points, 10 rebonds, 2 passes, 2 contres en 34 minutes) l'a déjà fait passer dans la catégorie des patrons.Ses Spurs, devant de 20 points à la mi-temps, ont vu les Suns revenir à égalité (116-116) à quelques minutes de la fin. Le moment choisi par "Wemby" pour marquer 10 points en trois minutes, assisté par deux points de Zach Collins, sans que les Suns ne trouvent le panier.Décisif? "C'est obligatoire pour être ambitieux", a assumé le Français en conférence de presse.- "Resté simple" -Le natif du Chesnay-Rocquencourt (Yvelines) a étalé pendant le match toute sa panoplie, entre les dunks (notamment l'un avec un saut délirant au deuxième quart-temps), des finitions près du panier avec un joli toucher de balle, ou encore des tirs assassins à mi-distance ou à trois points, presque impossibles à contrer vu sa taille."Il est bon, il est vraiment bon. Il n'en a pas trop fait, n'a pas trop porté la balle, n'a pas été trop individuel, il est resté simple, c'est ce que font les grands joueurs", a salué Durant, double champion NBA (2017 et 2018)."A chaque match on essaie de trouver le bon moyen de faire mal à l'autre équipe, ce soir ça s'est passé comme ça, peut-être que demain ce sera quelqu'un d'autre", a nuancé Wembanyama."Mais il fallait bien que quelqu'un s'y colle. Dans le quatrième quart-temps en NBA, il faut réussir de grosses actions pour éteindre ses adversaires."Les Spurs ont ainsi conquis une deuxième victoire d'affilée à Phoenix, deux jours après avoir arraché un succès sur le fil (115-114).Dernier de la conférence Ouest la saison dernière (22 victoires, 60 défaites), San Antonio réussit un début de saison inespéré (3 victoires, 2 défaites), avec l'effectif le plus jeune de la NBA. Ils accueillent Toronto dimanche pour leur prochaine rencontre.Jeudi soir, Philadelphie, mené par le MVP 2023 Joel Embiid (28 points, 13 rebonds) a dominé Toronto (114-99) et Orlando a gagné de justesse en Utah (115-113) avec 30 points de Paolo Banchero.