Nekfeu accusé de violences conjugales : l'artiste dément les propos de son ex-compagne

Accusé de violences psychologiques, sexuelles et physiques par son ex-femme, le rappeur Nekfeu a dénoncé des "intentions malveillantes" dans un communiqué publié sur X par son avocate, Me Marie-Alix Cano-Bernard, ce lundi 4 novembre. Le communiqué de son ancienne compagne est "entièrement mensonger et diffamant", a-t-il écrit

Dimanche, son ex-femme, via son avocate, a rendu public le conflit qui les oppose autour de la garde de leur fils et était, ce lundi, entendue en garde à vue pour non-représentation d'enfant. Elle a fait état de violences "pendant près de quatre ans", mais aussi de "viols". Elle affirme vivre "un véritable enfer" et souffrirait d'un "stress post-traumatique sévère".

Le rappeur a rapidement réagi en affirmant que "ces accusations ont déjà été classées sans suite [...] et reviennent au moment même où elle a été interpellée hier soir pour disparition inquiétante de [son] fils de 3 ans", a précisé l'artiste de 34 ans.

- Trois plaintes classées sans suite -

Selon lui, après un précédent "chantage financier", il s'agit d'une tentative "en désespoir de cause de salir [son] honneur en public".

"J'en suis d'autant plus attristé et dégoûté que je crois fermement qu'il faut redoubler d'efforts pour faire entendre la voix des femmes victimes de violences".

"J'ai moi-même un jour dit avec aplomb qu'il n'y avait pas de fumée sans feu sur ce sujet, mais la vie m'a montré qu'en de rares occasions, d'autres motivations pouvaient entrer en jeu, c'est mon cas aujourd'hui", poursuit Nekfeu.

Le parquet de Paris a confirmé avoir classé, entre septembre 2023 et mai 2024, trois plaintes successives de l'ex-épouse pour viol, violence ou harcèlement. Une procédure est toujours en cours en revanche "pour faux et usage de faux depuis mai 2024", concernant "les attestations versées dans les précédentes procédures" par le rappeur, d'après le ministère public.

Le parquet a en outre précisé que Nekfeu a de son côté engagé plusieurs procédures contre son ex-compagne pour non-représentation d'enfants entre 2022 et 2024. Si deux ont été classées, l'ex-compagne doit être jugée fin janvier pour deux autres.

