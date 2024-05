Notre-Dame de Paris: la cathédrale retrouve sa croix du chevet

La croix du chevet de Notre-Dame de Paris, qui a survécu à l'incendie ayant dévasté la cathédrale en 2019 et a été restaurée, a été réinstallée au sommet de la charpente vendredi.

"C'est pour nous un très beau jour de se dire qu'il y a (...) la croix au-dessus du chevet, qui signifiera à tous ceux qui passent que c'est un lieu de culte, d'amour, de fraternité et de paix", s'est réjoui Olivier Ribadeau-Dumas, archiprêtre de Notre-Dame.Récemment restaurée par des ferronniers d'art en Normandie, la croix du chevet est le seul élément de la couverture du chœur qui avait résisté aux flammes.Ouvrage imposant, d'une envergure de 12 mètres pour un poids de 1,5 tonne, elle a été élevée avant d'être délicatement replacée au sommet de la charpente de la cathédrale.Quelque 250 entreprises et des centaines d'artisans d'art, d'architectes et de professionnels ont travaillé dans ce chantier hors norme pour permettre la réouverture du chef-d’œuvre de l'art gothique, toujours prévue le 8 décembre 2024."On est mobilisés sur l'objectif, comme depuis toujours. Chaque jour qui passe, on a des difficultés, mais on se met autour d'une table pour les régler", a déclaré Philippe Jost, directeur de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame.Le 15 avril 2019, un gigantesque incendie avait ravagé la cathédrale, symbole de la chrétienté inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco qui accueillait 12 millions de visiteurs chaque année. Il avait provoqué l'effondrement de sa flèche et celui, partiel, de sa toiture, ravagée par les flammes.Cinq ans après l'incendie, les principaux défis posés par sa restauration ont été relevés, à l'image de sa flèche dont l'aiguille vêtue de sa couverture en plomb pointe à nouveau dans le ciel.