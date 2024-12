Nouveau gouvernement : LFI annonce qu’elle ne se rendra pas à l’invitation de Macron lundi à l’Élysée

"Seule une nouvelle élection présidentielle pourra rendre au peuple son pouvoir de décision clair et indiscutable par le vote", estime le parti. La France insoumise (LFI) a annoncé vendredi soir qu’elle refusait de se rendre lundi à l’Élysée pour des consultations avec le président Emmanuel Macron en vue de la nomination d’un nouveau Premier ministre et d’un nouveau gouvernement.

"Nous sommes prêts à gouverner sur le programme pour lequel nous avons été élus", écrit le coordinateur national de LFI Manuel Bompard dans un communiqué, ajoutant qu’"aucune discussion autre que la nomination d’un gouvernement du Nouveau Front Populaire ne saurait avoir lieu avec le chef de l’État". "Nous n’irons donc pas à l’Élysée ce lundi", a-t-il ajouté.

J’ai été contacté par l’Elysée en vue d’un rendez-vous ce lundi pour participer à des négociations gouvernementales avec la droite. J’ai rappelé notre position.



Nous n’acceptons pas le coup de force du Président de la République qui a refusé de reconnaître le résultat des… pic.twitter.com/rr8ffSOZrS — Manuel Bompard (@mbompard) December 6, 2024

Le parti dit refuser "le coup de force du Président de la République qui a refusé de reconnaître le résultat des dernières élections", et n’accepte pas "que soit qualifié d’antirépublicain le recours à la motion de censure".

Rappelant avoir déposé une motion de destitution du président de la République, le parti continue de militer pour la tenue d’une nouvelle élection présidentielle, qui "pourra rendre au peuple son pouvoir de décision clair et indiscutable par le vote".

- Un camp socialiste plus ouvert -

Ce refus du parti de Jean-Luc Mélenchon contraste avec les gestes d’ouverture manifestés dans la journée par le Premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure qui s’est dit prêt à des discussions avec les macronistes et avec le parti de droite Les Républicains (LR) sur la base de "concessions réciproques" afin de sortir de l’impasse institutionnelle.

Olivier Faure et les chefs des groupes parlementaires socialistes Boris Vallaud et Patrick Kanner ont été reçus vendredi à la mi-journée par Emmanuel Macron. Ils lui ont demandé de nommer un Premier ministre de gauche.

"Nous ne braderons pas le programme sur lequel ont été élus tous les députés du Nouveau Front Populaire pour participer à un gouvernement. Nous ne gouvernerons pas avec les partis présidentiels et de la droite traditionnelle alors que nous venons de censurer leur programme", insiste, de son côté, La France Insoumise. Et d’ajouter qu’"aucun accord entre un parti du NFP et les partis présidentiels" n’engagerait ses membres.

Emmanuel Macron a également reçu vendredi les représentants du parti Les Républicains (LR) et deux du bloc central composé des partis qui le soutiennent. Puis il a invité lundi les Écologistes, qui réservent leur réponse jusqu’à samedi, les communistes, qui se rendront bien au rendez-vous, et LFI.

Selon plusieurs de ses proches et interlocuteurs, le chef de l’État envisage de nommer un nouveau Premier ministre dès lundi, après le renversement par une motion de censure du gouvernement de Michel Barnier.



AFP