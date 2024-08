Nouveaux orages attendus dans le centre-est après un épisode virulent en Isère

Des orages sont attendus mercredi sur le Massif central, placé en vigilance orange, après un épisode nocturne particulièrement marqué en Isère, où les trains, les routes et le réseau électrique restent perturbés.

"Du bruit, de la grêle, du vent très violent, les arbres à moitié couchés: ça a bien secoué", témoigne auprès de l'AFP Marc, un habitant de Morestel.Cette petite ville du nord-est de l'Isère était dans le secteur le plus touché du département par le violent orage passé dans la soirée de mardi. Elle a enregistré un cumul de 127 mm de précipitations.Face à la brusque montée des eaux, les occupants du camping de la ville ont été évacués et hébergés dans une salle communale. Mercredi, ils s'affairaient à sécher leur matériel, a constaté l'AFP.De son côté, le vent a déraciné un arbre dans le jardin de la mère de Marc et lui a vu au-dessus de son terrain "une grosse boule de feu" quand les câbles de la ligne moyenne tension qui passe au-dessus ont lâché.Comme des milliers de foyers dans le département, 14.000 au plus fort de la coupure, il s'est retrouvé privé de courant.A la mi-journée, il restait encore environ 1.400 foyers privés d'électricité dans une dizaine de communes, avec les équipes d'Enedis à l'oeuvre pour un retour à la normale attendu d'ici mercredi soir, selon Corinne Capponi, directrice adjointe territoire Isère Enedis qui s'est rendue sur place.- Un homme électrocuté -Un homme de 78 ans est décédé à Pressins. Les circonstances restent à préciser, indique la préfecture dans un communiqué. Selon des informations des secours, l'homme a été électrocuté dans sa cave inondée. Le Dauphiné Libéré, premier à faire état du décès, précise qu'il manipulait son disjoncteur.Les orages qui ont traversé la France mardi, en direction du Nord-Est avant de s'évacuer par la Belgique et l'Allemagne, ont charrié de fortes rafales de vent et des trombes d'eau. Une vingtaine de départements étaient en vigilance orange pour ces phénomènes intenses, dont l'Isère.Pour la journée de mercredi, cette vigilance est maintenue pour le Puy-de-Dôme, la Loire et la Haute-Loire à partir de 14H00. Idem pour le Var dans la nuit de mercredi à jeudi, à partir de 04H00.Alors que les pluies peinent à s'évacuer du Sud-Ouest, les précipitations sont encore présentes en Haute-Garonne et en Ariège, en vigilance orange pluie-inondation.Mercredi matin, aux alentours de 04H30, une quarantaine de personnes ont été évacuées d'un camping situé près de Foix, du fait de la montée de deux cours d'eau à proximité. Relogés dans une salle municipale, les 42 vacanciers ont pu réintégrer les lieux dans la matinée, ont indiqué les pompiers de l'Ariège.Dans ce département, les précipitations ont été importantes au cours des dernières 24 heures, selon les relevés de Météo France: jusqu'à 103 mm à Cos, dont 39,6 mm en une heure à 05H00 du matin.- 200 interventions de pompiers -De leur côté, les pompiers de l'Isère ont reçu environ 900 appels dans la nuit et sont intervenus 196 fois, principalement pour des "inondations" en rez-de-chaussée ou des infiltrations à cause de toitures endommagées par le vent.Un caténaire a été endommagé sur 600 mètres, entraînant la coupure des TER entre Lyon et Grenoble. Le trafic a repris en début d'après-midi de façon "très progressive" et "avec des suppressions" , a annoncé la SNCF AURA sur X. Les TGV ont dû emprunter un itinéraire alternatif, causant des retards de 15 à 30 minutes.Une vingtaine de routes ont été coupées dans la nuit par des chutes d'arbres. La plupart ont rouvert dès le matin.En Haute-Savoie, les pompiers sont également intervenus à de nombreuses reprises, notamment vers la commune de Thônes, à l'est du lac d'Annecy, pour des inondations et des chutes d'arbres.Vers 21H30, la foudre tombée sur un centre de vacances à Annecy a causé un début d'incendie, éteint avec des extincteurs avant l'arrivée des pompiers.Du côté de la Savoie, l'agglomération de Chambéry/Aix-les-Bains a subi une grosse, mais brève, coupure électrique vers 22H00, affectant 160.000 foyers. L'orage a causé un "double défaut", à la fois sur un poste et sur une ligne électrique, a indiqué le gestionnaire des réseaux RTE.