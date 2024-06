Nouvelle-Calédonie : l’homme grièvement blessé par un gendarme est décédé

Un homme âgé d'une trentaine d'années, blessé par balle le soir du 29 mai 2024 à Dumbéa en Nouvelle-Calédonie a succombé à ses blessures, indique Nouvelle-Calédonie la 1ère. L'auteur présumé des tirs est un gendarme du GIGN qui aurait riposté après avoir été pris pour cible (Photo : AFP)

Le mercredi 29 mai 2024, à Koutio dans le Sud de Dumbéa, lors d’un échange de tirs face au GIGN, un jeune homme a été blessé par balle à la poitrine.

Ce mardi 11 juin, il a été confirmé à Nouvelle-Calédonie la 1ère que l'homme, âgé d’une trentaine d’années, n’a pas survécu.

En parrallèle à une enquête ouverte pour tentative de meurtre contre personne dépositaire de l'ordre public, une autre était initiée afin d'éclaircir les circonstances dans lesquelles le gendarme aurait fait usage de son arme de service.

Le bilan humain officiel des violences qui secouent la Nouvelle-Calédonie depuis près d'un mois était jusque-là de huit personnes. Cela porte donc à neuf le nombre de tués par balle, sept civils et deux gendarmes mobiles.

Samedi après avoir rendu hommage aux victimes, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie Louis Mapou a appelé à écrire une "nouvelle page" de l'histoire de l'archipel.

C'est l'examen puis l'adoption à Paris d'une réforme prévoyant l'élargissement du corps électoral local pour les scrutins provinciaux qui a mis le feu au poudres, déclenchant des émeutes.

L'archipel n'avait plus connu de telles violences depuis 1984-1988, quand des affrontements entre partisans et opposants à l'indépendance avaient fait près de 80 morts et craindre la plongée de la Nouvelle-Calédonie dans la guerre civile.

