Un séisme enregistré au sud-est de la Nouvelle-Calédonie, l'alerte au tsunami levée

Les forces de l'ordre et les pompiers ont fait évacuer l'ensemble du littoral de Nouvelle-Calédonie, en raison d'une alerte au tsunami déclenchée après un puissant séisme de magnitude 7,7 au large de l'archipel, a annoncé un responsable de la sécurité civile. L'alerte a finalement été levée. (Photo d'illustration AFP)

Les sirènes anti-tsunami ont été déclenchées et la population a été invitée à s'éloigner des côtes, a déclaré à la radio le colonel Marchi Leccia, directeur de la sécurité civile de Nouvelle-Calédonie. Une journaliste de l'AFP a constaté l'évacuation d'une plage.



La secousse a été détectée à une profondeur de 37 km et à 333,8 km des côtes calédoniennes, a indiqué l'Institut américain de géophysique (USGS). Le Centre d'alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC) estime pour sa part qu'un raz de marée est "possible" dans un rayon de 1.000 km autour de l'épicentre.



"Sur la base des paramètres préliminaires du tremblement de terre, des vagues de tsunami dangereuses sont possibles sur les côtes situées à moins de 1.000 km de l'épicentre du tremblement de terre", a déclaré le PTWC, dans un bulletin. Le centre invite les habitants des zones côtières menacées à rester vigilants.



AFP