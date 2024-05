Nouvelle-Zélande : la plume la plus chère du monde vendue aux enchères pour plus de 28.000 dollars

Une plume de huia, un oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande, a été vendu aux enchères le 13 mai 2024 pour plus de 28.000 euros, devenant ainsi la plume la plus chère au monde. Aujourd'hui disparu, ce spécimen représente un pan de l'histoire néo-zélandaise.

La plume s’est vendue à 46.521 dollars néo-zélandais soit 28.365 dollars américains. Ce qui en fait de loin la plume la plus chère au monde jamais vendue aux enchères.

Oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande, le huia était reconnaissable à son bec de couleur ivoire et ses longues plumes noires teintées de blanc à l'extrémité de sa queue. Principalement présent sur l'île du Nord, le huia a été observé pour la dernière fois en 1907.

Le dernier record remonte en effet à 2010 où une autre plume d'huia s'est vendue aux enchères pour 8.400 dollars.

"Les plumes de huia étaient très précieuses et échangées contre d'autres biens de valeur", a expliqué au New Zealand Herald, Leah Morris, responsable chez Webbs Auction, maison chargée de la vente aux enchères à Auckland, où la plume a été vendue.

Symbole de noblesse et de leadership, les plumes de huia était portées comme parures de tête pour représenter les chefs et les personnes dotées d'un grand mana (autorité et pouvoir).

Selon le musée d'histoire naturelle de la ville d'Auckland, les plumes de huia étaient également offertes en signe d'amitié et de respect aux autres nations.

