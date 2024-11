Nouvelle-Zélande : une députée interrompt une séance parlementaire avec un haka

Les députés du parti Maori de Nouvelle-Zélande ont interrompu une session parlementaire jeudi avec une danse haka, dans le but de s'opposer à un projet de loi sur les relations interraciales qui a déclenché des manifestations dans tout le pays.

La loi, censée être débattue ce jour là, vise à réinterpréter le traité de Waitangi, signé il y a presque 200 ans entre les Maoris de Nouvelle-Zélande et les colons européens, et considéré comme le traité fondateur du pays.

Mais les débats ont été interrompus lorsque Hana-Rawhiti Maipi-Clarke, une députée du parti maori âgée de 22 ans, s'est levée, a déchiré le projet de loi en deux et a commencé un Ka Mate haka, une danse chantée traditionnelle pratiquée par les Maoris lors de conflits pour impressionner leurs adversaires.

D'autres membres de son parti se sont immédiatement joints à elle dans cette danse popularisée mondialement par les All Blacks, l'équipe de rugby néo-zélandaise.

The New Zealand government is pulling back on protecting Māori rights, sparking protests from indigenous lawmakers who oppose the decision with their traditional “haka” chant.



