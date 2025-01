Open d'Australie: Sinner rejoint Zverev en finale et visera le doublé à Melbourne

Le tenant du titre et N.

1 mondial Jannik Sinner s'est logiquement qualifié vendredi aux dépens de l'Américain Ben Shelton (20e) pour la finale de l'Open d'Australie à Melbourne, où il affrontera dimanche son dauphin Alexander Zverev, qui a bénéficié en début de programme de l'abandon de Novak Djokovic (7e).. Zverev avec un goût d'inachevéAprès 1h20 de combat féroce, le choc des demi-finales entre Alexander Zverev et Novak Djokovic s'est arrêté brutalement à 7-6 (7/5) en faveur de l'Allemand, au grand dam du public de la Rod Laver Arena.Touché à la cuisse gauche depuis son quart de finale mercredi contre Carlos Alcaraz (3e), le champion serbe a en effet été contraint à l'abandon, vaincu par les douleurs issues de cette "déchirure musculaire", a-t-il ensuite expliqué en conférence de presse.Là où le +Djoker+ était en quête à 37 ans d'un 25e titre record en Grand Chelem, son cadet de dix ans tentera lui de remporter son premier trophée majeur dimanche à Melbourne, après deux échecs contre Dominic Thiem en finale de l'US Open 2020 et face à Carlos Alcaraz l'an dernier à Roland-Garros.S'il y parvient, il sera le premier Allemand à remporter un tournoi du Grand Chelem depuis la victoire de Boris Becker à l'Open d'Australie en 1996 - chez les femmes, la dernière victoire allemande est nettement plus récente puisque Angelique Kerber s'est imposée à Wimbledon en 2018.Zverev n'était jusque-là jamais parvenu à battre Djokovic en Grand Chelem, ni à dépasser le stade des demi-finales à Melbourne."Il mérite de remporter son premier Grand Chelem", a estimé Novak Djokovic en conférence de presse. "Je le soutiendrai en finale", a-t-il ajouté."Je l'ai vu jouer, je me suis entraîné avec lui (en Australie), j'ai l'impression qu'il adore les conditions de jeu", avait observé le Serbe avant la demi-finale. "C'est un adversaire extrêmement dangereux pour n'importe quel joueur sur cette surface", a prévenu Djokovic, qui va rentrer se soigner en Europe."Vu les circonstances, une demi-finale est un très bon résultat, mais je veux toujours me battre pour le trophée", a conclu l'ex-N.1 mondial, qui estime avoir "très bien joué" au cours de ce premier tournoi sous la supervision directe de son ex-rival et nouvel entraîneur Andy Murray.. Sinner trop fort pour SheltonAprès une première manche accrochée, où il dû sauver deux balles de set, Jannik Sinner a déroulé son tennis pour s'imposer en trois sets 7-6 (7/2), 6-2, 6-2 contre Ben Shelton et s'est qualifié pour sa deuxième finale consécutive à Melbourne.Sinner, qui a dû se faire masser les cuisses à plusieurs reprises dans la troisième manche en raison de "crampes", visera dimanche un troisième titre en Grand Chelem après l'Open d'Australie et l'US Open en 2024, ce qui ferait de lui l'Italien le plus titré de l’histoire en Grand Chelem.Une victoire face à Alexander Zverev, son dauphin au classement ATP, lui permettrait aussi d'asseoir sa domination au sommet de la hiérarchie, qu'il occupe depuis juin 2024.Sinner, dont la dernière défaite remonte à Pékin début octobre, aligne une vingtième victoire consécutive, la plus longue série de succès de sa carrière.Mené 4-2 dans ses confrontations avec Zverev, il s'est imposé en août 2024 lors de leur dernière opposition, en demi-finale du Masters 1000 de Cincinnati (Etats-Unis) après un long combat de plus de trois heures."Ce sera un match très difficile, tout peut arriver. C'est un joueur incroyable, il voudra gagner son premier Grand Chelem, il va y avoir beaucoup de tensions", a déclaré l'Italien.Shelton, invité surprise du dernier carré, s'arrête lui à nouveau au stade des demi-finales en Grand Chelem, comme lors de l'US Open 2023.