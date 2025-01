Open d'Australie: Zverev, Alcaraz et Sabalenka en huitièmes, chacun à leur rythme

Le N.2 mondial Alexander Zverev et son premier poursuivant Carlos Alcaraz (3e) ont gagné vendredi leur place en huitièmes de finale de l'Open d'Australie, respectivement en trois et quatre sets, après la fastidieuse qualification d'Aryna Sabalenka (1re) plus tôt dans la journée.

- Sabalenka passe malgré son service, place à Gauff et Osaka -

Double tenante du titre à Melbourne, Aryna Sabalenka a assuré l'essentiel en écartant la Danoise Clara Tauson (42e) sur le score de 7-6 (7/5), 6-4, vendredi au 3e tour. Mais sur le court de la Rod Laver Arena, elle a aussi montré une fébrilité surprenante sur ses jeux de service.

La Bélarusse, qui doit atteindre les demi-finales de l'Open d'Australie pour espérer conserver son trône de N.1 mondiale face aux assauts de sa dauphine Iga Swiatek (2e), s'est fait prendre quatre fois sa mise en jeu dans le premier set et cinq fois au total.

"Le premier set a été très difficile", a souligné Sabalenka en conférence de presse. "Le remporter m'a donné un peu plus de force mentale" et de confiance quant au fait de "gagner ce match sans servir au mieux".

Sabalenka a ainsi aligné une troisième victoire en deux sets d'affilée et sera opposée en huitièmes de finale à la jeune Russe Mirra Andreeva (15e mondiale à 17 ans), qui a battu en trois sets la Polonaise Magdalena Frech (26e).

Plus tôt dans la journée, la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (32e) avait mis fin en deux sets à l'aventure de l'Allemande Laura Siegemund (97e), tombeuse surprise au 2e tour de la Chinoise Qinwen Zheng (5e), finaliste en 2024 à Melbourne.

L'Espagnole Paula Badosa (12e) verra elle aussi les huitièmes de finale, après sa victoire 6-4, 4-6, 6-3 contre l'Ukrainienne Marta Kostyuk (18e).

Double lauréate de l'Open d'Australie et finaliste à Auckland, Naomi Osaka (51e) a entamé vers 17H00 (06H00 GMT) son match contre la Suissesse Belinda Bencic (294e), médaillée d'or des Jeux de Tokyo en 2021 et ex-4e mondiale.

La N.3 mondiale Coco Gauff est attendue en début de soirée à la Margaret Court Arena, où elle jouera son 3e tour contre la Canadienne Leylah Fernandez (29e).

- Zverev et Alcaraz attendent Djokovic en huitièmes -

Le N.3 mondial Carlos Alcaraz a succédé à Aryna Sabalenka sur le court de la Rod Laver Arena, avant le 3e tour du décuple vainqueur à Melbourne Novak Djokovic (7e), programmé à 19H00 (08H00 GMT).

L'Espagnol, en quête en Australie du seul titre majeur qui manque à son palmarès, a gagné mais laissé échapper son premier set du tournoi contre le Portugais Nuno Borges (33e), battu 6-2, 6-4, 6-7 (3/7), 6-2.

Il affrontera en huitièmes de finale le Britannique Jack Draper (18e) ou l'Australien Aleksandar Vukic (68e) pour tenter d'égaler son quart de finale de 2024, le meilleur parcours de sa carrière à l'Open d'Australie.

En cas de titre à Melbourne, Alcaraz (21 ans) deviendra le plus jeune joueur à avoir remporté les quatre tournois du Grand Chelem.

Vendredi, l'Espagnol s'est mis le public local dans la poche dès son match achevé en promettant de se faire tatouer un kangourou s'il gagne l'Open d'Australie. "Il ne me reste plus qu'à soulever le trophée", a rigolé Alcaraz.

Rival direct de la terreur espagnole pour le titre à Melbourne, qui serait le cas échéant son premier trophée en Grand Chelem, l'Allemand Alexander Zverev (2e) a aligné une troisième victoire en trois sets d'affilée, contre le Britannique Jacob Fearnley (92e).

Champion olympique en 2021, Zverev a gagné 6-3, 6-4, 6-4 et disputera contre un Français sa place en quarts de finale. Le N.1 tricolore Ugo Humbert (14e) et son dauphin Arthur Fils (21e) croiseront le fer dans la soirée pour déterminer qui aura le redoutable privilège de se frotter à Zverev.

Troisième des cinq Français présents au 3e tour de l'Open d'Australie, Benjamin Bonzi jouera en fin d'après-midi ou en début de soirée contre le Tchèque Jiri Lehecka (29e). Les matchs de Gaël Monfils (41e) et Corentin Moutet (69e) sont eux programmés samedi.



