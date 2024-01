Open d'Australie: Zverev résiste à la furia tardive d'Alcaraz

Au bord d'assommer Carlos Alcaraz en moins de deux heures, le N.

6 mondial Alexander Zverev a finalement résisté à sa furia tardive mercredi pour rejoindre le N.3 mondial Daniil Medvedev dans le dernier carré de l'Open d'Australie.Mené 6-1, 6-3, 5-2, Alcaraz est passé à deux reprises à deux points du KO (à 5-3 et 5-4) avant de faire souffler un vent de folie sur la Rod Laver Arena, à coups de passings insensés dans le jeu décisif, pour se relancer dans la partie.Mais Zverev n'a pas perdu les pédales et a trouvé les ressources pour s'imposer 6-1, 6-3, 6-7 (2/7), 6-4 en un peu plus de trois heures.Medvedev, lui, a eu lui besoin de cinq sets pour venir à bout du N.9 mondial Hubert Hurkacz 7-6 (7/4), 2-6, 6-3, 5-7, 6-4 en tout juste moins de quatre heures plus tôt dans la journée.Futurs adversaires pour une place en finale vendredi soir, tant Zverev que Medvedev ont survécu à deux matches en cinq sets depuis le début de la quinzaine australienne.Le premier s'en est même sorti les deux fois au super tie-break en dix points.Le second, lui, s'est retrouvé dos au mur, mené deux manches à zéro dès le deuxième tour (par Ruusuvuori).- Procès fin mai -Quand Zverev est tombé à la renverse, littéralement, dans le jeu décisif du troisième set, après être passé si près d'une victoire aussi étourdissante qu'expéditive, le spectre de sa défaite en finale de l'US Open 2020, après avoir mené deux manches à zéro face à Dominic Thiem, a forcément ressurgi."C'est un des meilleurs joueurs du monde des dernières années, quand tu mènes 6-1, 6-3, 5-2, tu commences à penser, on est tous humains...", a affirmé l'Allemand.Mais cette fois, Zverev ne s'est pas laissé emporter par la soudaine bourrasque espagnole. Au contraire, il a su riposter dans le quatrième set, d'abord en sauvant avec panache son jeu de service à 4 jeux partout d'abord, puis en breakant dans la foulée.Et cette fois, pas de miracle pour Alcaraz.C'est la première fois que le grand Allemand bat un joueur du top 5 en Grand Chelem.Voilà Zverev pour la septième fois de sa carrière en demi-finale majeure, à 26 ans. Il n'a jusque-là atteint qu'une finale, celle perdue à New York en 2020.Sa qualification pour le dernier carré à Melbourne intervient au bout d'une quinzaine australienne entamée avec l'annonce de son procès à venir pour violences conjugales présumées à l'encontre d'une de ses ex-compagnes, à Berlin à partir du 31 mai.- Zheng ou Yastremska en finale -Des poursuites judiciaires qui surviennent alors qu'il a intégré début 2024 le conseil des joueurs de l'ATP et qui n'ont pas manqué de créer la polémique, sans toutefois le faire douter du fait qu'il conserve la confiance des autres joueurs: "Je pense que oui. Personne ne m'a rien dit. Je n'ai pas de raison de croire" l'inverse."Dans le haut du tableau féminin, une demi-finale inattendue est au programme, entre la Chinoise Zheng Qinwen, N.15 mondiale, et la surprise ukrainienne Dayana Yastresmka, 93e mondiale et issue des qualifications.Yastremska, victorieuse 6-3, 6-4 de la jeune Tchèque Linda Noskova, top 50 à 19 ans, est devenue, à 23 ans, la cinquième joueuse issue des qualifications à s'inviter dans le dernier carré en Grand Chelem dans l'ère Open.La dernière en date ? Il s'agit d'Emma Raducanu, à l'US Open 2021. La jeune Britannique avait alors été jusqu'à réaliser l'exploit d'être sacrée à New York. Du jamais-vu.Pour Zheng, qui a renversé la Russe Anna Kalinskaya (75e) 6-7 (4/7), 6-3, 6-1, double récompense: une première demi-finale majeure, à 21 ans, et une entrée dans le club sélect du top 10 à l'issue de l'Open d'Australie.