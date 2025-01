Panique à bord d'un vol American Airlines à cause d'un problème de toilettes

Le 7 décembre 2024, un vol d'American Airlines reliant Dallas à Minneapolis aux Etats-Unis a été perturbé par un problème de toilettes. Alors que l'appareil volait tranquillement à 30.000 pieds, les passagers ont assisté à une inquiétante "montée des eaux".

Un problème de robinet dans les toilettes situées à l'arrière de l'appareil a provoqué "une fuite d’eau inarrêtable", selon le témoignage d'un passager.

L'équipage n'est pas parvenu immédiatement à stopper la fuite. Le trop plein d'eau - pas vraiment transparente - a ensuite commencé à se couler dans le couloir central de la cabine.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir les passagers tenter d'échapper à l'inondation. "C’était l’incrédulité totale, mais aussi un peu de panique en réalisant que l'équipage ne pouvait pas couper l’eau".

La vidéo vue 7 millions de fois montre des passagers essayant d'éviter l'eau alors que la chanson du film Titanic de Céline Dion, "My Heart Will Go On", joue en arrière-plan. "Le film du vol était Titanic", a plaisanté le TikToker.

La fuite a néanmoins pû être arrêtée et l'avion a pu poursuivre normalement sa route.

La compagnie American Airlines n’a pas réagi publiquement et on ignore si les passagers ont été (partiellement) indemnisés.

