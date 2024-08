Paralympiques: après la cérémonie, place à la compétition

L'ambiance joyeuse et festive de la cérémonie d'ouverture a cédé sa place à la compétition: les épreuves des Jeux paralympiques ont débuté jeudi avec de premières médailles attendues, peut-être pour des Français, dans l'après-midi.

. Le para-cyclisme entre en pisteLe premier podium se dessinera du côté du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines dans l'après-midi pour le para-cyclisme, avec le contre-la-montre 500m féminin, dans la catégorie C4-C5 (athlètes ayant subi une amputation). Et la Française Marie Patouillet, qui s'est qualifiée jeudi matin pour la finale, pourrait bien être celle qui ouvrira le compteur des Bleus."Je le sais, et en tout cas je ferai tout pour ramener (une médaille), ça représenterait énormément de travail, surtout le 500, car c'est l'épreuve dans laquelle j'ai pris du plaisir dès le début sur la piste" avait déclaré avant la compétition la coureuse, double médaillée d'or aux derniers championnats du monde de Rio et médaillée d'argent sur cette même épreuve qui ne comprenait que sa catégorie C5.La para-natation, le para-taekwondo et le para-tennis de table délivreront aussi leurs premières médailles.Du côté du Grand Palais, la taekwondoïste Zakia Khudadadi dans les moins de 47 kilos (catégorie K44) pourrait en décrocher une première pour la délégation des réfugiés. La jeune femme de 25 ans d'origine afghane, qui s'est qualifiée jeudi midi pour les quarts de finale, a fui son pays après le retour au pouvoir des talibans en 2021 et s'entraîne désormais en France.Le Brésilien Gabrielzinho pourrait aussi connaître son jour de gloire, lui qui a dominé logiquement sa série du 100m dos S2 en para-natation. Le nageur de 22 ans, atteint de phocomélie - une malformation due à l'arrêt du développement d'un ou de plusieurs membres durant la grossesse - est en quête du triplé à Paris, après avoir remporté deux médailles d'or et une d'argent aux Jeux de Tokyo il y a trois ans.. Frissons à la DéfenseMais la piscine de La Défense Arena, qui avait tant acclamé Léon Marchand ou Florent Manaudou pendant les JO, a cette fois donné de la voix dès les séries pour Alex Portal, Ugo Didier, Emeline Pierre, Leane Morceau et Agathe Pauli."Ça donne des frissons", a commenté Portal, qui a entendu le public clamer son nom, avant de terminer deuxième du 100m papillon S13 (déficience visuelle) derrière le Biélorusse Ihar Boki, qui sera grand favori jeudi soir.Egalement favori, Ugo Didier, 22 ans et né avec une malformation, a aisément remporté sa série sur le 400m nage libre S9 tandis que Agathe Pauli (septième du 400m S9) et Emeline Pierre (sixième du 50m S10), se sont elles aussi qualifiées après avoir été largement acclamées.Outre les disciplines à titre jeudi, la journée s'est ouverte avec les premières épreuves de para-badminton. Du tir à l'arc, du rugby et basket fauteuil, du tennis de table doivent rythmer ce Jour 1. Les spectateurs vont également découvrir deux sports purement paralympiques: le goalball et la boccia.La veille, les Jeux paralympiques se sont ouverts avec une cérémonie d'ouverture dansante et musicale entre les Champs-Elysées et la Concorde. L'événement diffusé sur France 2, a réuni 10,2 millions de téléspectateurs, soit 52% de part d'audience bien que la cérémonie des JO du 26 juillet avait elle été suivie par plus de 23 millions de personnes en moyenne.Au total, 168 délégations prennent part aux 11 jours de compétition, jusqu'au 8 septembre.