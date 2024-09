Paralympiques: un dimanche en or pour la délégation française

Marie Patouillet, Tanguy de La Forest et Emeline Pierre ont porté dimanche à six le nombre de titres paralympiques de la France, pour 23 médailles de la piste de cyclisme au stand de tirs.

La France a gagné six médailles dimanche: sur la piste du Vélodrome avec la victoire de Marie Patouillet en poursuite devant Heïdi Gaugain, au tir à la carabine avec le titre de Tanguy de La Forest, dans les bassins avec le sacre d'Emeline Pierre, qui sont venus après deux médailles de bronze en para-aviron.Le France remonte à la 5e place au tableau des médailles qui pourraient encore augmenter avec l'athlétisme dans la soirée.. Pistes en orAprès les deux titres d'Alexandre Léauté et de Dorian Foulon, Marie Patouillet a apporté le troisième titre du para-cyclisme sur piste français, en remportant une finale franco-française contre Heïdi Gaugain. Patouillet avait déjà ouvert le compteur de la délégation tricolore en remportant l'argent jeudi.La France quitte le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines avec sept médailles.Sur une autre piste, celle d'athlétisme au Stade de France, les espoirs de médailles reposent sur Timothée Adolphe (21h05). Malchanceux à de nombreuses reprises dans son épreuve fétiche, le 400 m, il a cette fois réussi à se qualifier sans encombre et vise l'or dans sa catégorie T11, réservée aux athlètes atteints d'une déficience visuelle quasi totale.Avant lui, Manon Genest et Mandy François-Elie en saut en longueur T37 et Gloria Agblemagnon au lancer de poids F20 sont aussi attendues.. La surprise Emeline PierreLa nageuse Emeline Pierre a remporté le titre sur le 100 mètres nage libre S10, sa première médaille paralympique pour sa deuxième participation.La nageuse de 24 ans n'était pas favorite mais a tenu face au retour de la Canadienne Aurélie Rivard.Ancienne gymnaste, Émeline Pierre est tombée d'une poutre, entraînant une dislocation de son coude droit qui n'a jamais retrouvé toute sa motricité. Elle concourt dans la catégorie S10, avec les handicaps les moins lourds.. De La Forest n'a pas trembléContrairement à vendredi, où il avait vu la médaille d'or s'envoler dans les derniers tirs sur la carabine debout, Tanguy de La Forest a tenu jusqu'au bout pour gagner son premier titre paralympique, après six participations aux Jeux.Le Breton de 47 ans a remporté la finale du tir à la carabine position couchée 10 mètres dans la catégorie SH2, où l'utilisation d'un support est alors nécessaire pour soutenir le poids de la carabine.. Deux médailles de bronze pour le para-avironNathalie Benoit a lancé la journée bleue en allant chercher une médaille de bronze en para-aviron PR1, imitée quelques heures plus tard par l'équipe de France quatre barré mixte PR3.Pour la dernière course de sa carrière, la Marseillaise de 44 ans a décroché une troisième médaille paralympique en Skiff PR1, grâce à un formidable retour en fin de course.. Houdet sans problèmeLe joueur de tennis fauteuil Stéphane Houdet, tête de série numéro 7 a remporté son premier match à Roland-Garros, au deuxième tour du tournoi en simple. Houdet, 53 ans, est à la recherche d'une sixième médaille pour sa cinquième participation.Pour un autre vétéran français du jour, le para-archer Damien Letulle, 51 ans, la route s'est arrêtée en huitièmes de finale. Il vivait ses premiers Jeux paralympiques, 28 ans après avoir participé aux JO d'Atlanta avec les valides.La Française Aurélie Aubert, 27 ans et qui participe à ses premiers Jeux paralympiques, s'est qualifiée pour la finale de la boccia dans sa catégorie BC1 et est donc assurée d'avoir au moins l'argent lundi.. Para-triathlon: la Seine trop polluéeLes 11 épreuves de triathlon prévues au programme dimanche, et qui comprennent de la natation dans le fleuve parisien comme lors des JO, ont été reportées à lundi en raison de "la dégradation de la qualité de l'eau de la Seine suite aux importants épisodes pluvieux de ces deux derniers jours".Des tests devront être effectués pour confirmer l'organisation de la course lundi.