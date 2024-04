Paris : un incendie fait trois morts dans le XIe arrondissement

Trois personnes sont mortes dimanche soir 7 avril dans l’incendie d’un appartement dans l’est de Paris, a-t-on appris de source policière et auprès des pompiers (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

Le feu s’est déclaré rue de Charonne (11e arrondissement) dans un logement situé au 7e étage d’un immeuble qui en compte huit, ont indiqué les pompiers de Paris à l’AFP. Une explosion a été entendue avant l’incendie, selon "Le Parisien".

Un incendie a fait trois morts, ce dimanche soir, dans un immeuble de la rue de Charonne dans le XIe arrondissement de Paris. Pompiers toujours sur place @le_Parisien pic.twitter.com/D1qysydW6I — Alexis Bisson (@Alexibisson) April 7, 2024

Francine habite au premier étage de cet immeuble de la rue de Charonne où un incendie a fait trois morts. Elle a été interrogée par Le Parisien.

"On est choqué parce qu'on évacue l'immeuble. On a été pris au dépourvu", dit-elle. La résidente évoque une possible "explosion au gaz".

Pour éteindre les flammes, 66 sapeurs-pompiers et 17 engins ont été engagés.

Un incendie faisant suite à une explosion a fait trois morts dans un immeuble d’habitation du XIe arrondissement de #Paris ce dimanche vers 20H.



Les habitants dont l’appartement n’a pas été touché ont pu regagner leurs logements. pic.twitter.com/yloJa1NvMd — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 7, 2024

"Le feu est maîtrisé et il n’y a pas de risque de propagation", a indiqué une source policière à l’AFP.

A 22h30, les sources interrogées par l’AFP n’étaient pas en mesure de communiquer à ce stade sur les origines de l’incendie.

AFP