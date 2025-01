Paris : une course spécial gueule de bois pour fêter la nouvelle année

À Paris, c'est un lendemain de réveillon particulièrement sportif qui a été organisé. Deux amis, Théo Chaudet et Théo Delahaye du club de jogging Food runners ont mis en place une course spéciale où l'objectif était de courir 5 km en lendemain de soirée, avec pour récompense, un burger gratuit à l'arrivée, comme le relate Le Parisien (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

"On s’est dit que personne ne faisait jamais rien le lendemain d’une soirée de Nouvel An, alors pourquoi ne pas venir courir dans la bonne humeur, ensemble, avec un burger à la fin", a Théo Chaudet, l'organisateur.

Mais attention, ce n'était pas un footing matinale mais plutôt une course de l'après-midi, alors que les sportifs émergent de leur courte nuit. "J’ai dormi quatre heures cette nuit", a confié un coureur au Parisien.

Interrogé par le média, Hamza ne sait plus à quelle heure sa soirée s'est terminée. "De ce qu’on m’a dit, ma soirée s’est finie à six heures du matin." S'il a oublié sa nuit du Nouvel an, il est pourtant bien présent pour ce challenge.

- Bien difficile de courir un lendemain de fête -

Sadio, très peu sportif dans l'âme a voulu tenter l'expérience. "C’est une bonne première expérience ici, surtout avec l’ambiance qu’il y a. Mais je me suis quand même rendu compte que c’était difficile de courir finalement ", lance la jeune femme au média national.

Récompense à la clé : un burger. C’est dans la bonne humeur et la fatigue que les joggeurs du jour ont pu déguster leur précieux sésame pour se remettre d'une soirée certainement arrosée... mais avec modération.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com