Paris : une femme a accouché à bord d’une rame de la ligne 5 du métro

Ce dimanche 31 mars 2024, le trafic de la ligne 5 a été interrompu pendant près d’une heure. Une interruption nécessaire et pour la bonne cause. En fin de matinée, une femme âgée d’une trentaine d’années a accouché dans une rame du métro parisien. D’après les pompiers, cités par le Parisien, la nouvelle maman a donné naissance à un bébé au niveau de la station Gare du Nord. Elle et son enfant ont ensuite été transportés par les secours, et se portent bien.

Les faits, qui se sont déroulés au niveau de la Gare du Nord (Xe arrondissement de Paris), ont entraîné l’interruption du trafic entre 10h50 et 11h50 environ, entre les stations République et Jaurès en direction de Bobigny, pour permettre l’intervention des secours.

Si le lieu est complètement insolite, il n’est pas si surprenant que ça affirment les pompiers. "Ce sont des interventions que nous réalisons plusieurs fois par an, que ce soit dans le métro, dans le RER ou sur la voie publique", indiquent à nos confrères les secours.

L’histoire ne dit pas en revanche si le bébé se verra offrir par la RATP un abonnement à vie ou un autre geste commercial.

